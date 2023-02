'The Last of Us' cambia su día de estreno y tendremos dos capítulos esta semana

El episodio 5 de la serie de HBO 'The Last of Us' se estrenará a partir del sábado 11 de Febrero en HBO Max, antes de su estreno en el canal lineal de HBO en Estados Unidos. Los nuevos episodios de la serie seguirán estrenándose los lunes en HBO Max, hasta del final de temporada el 13 de marzo.

La razón para este adelanto es aparentemente la SuperBowl. El evento deportivo estadounidense coincidía en emisión con la serie, que adelantando su estreno permite a los espectadores poder ver el capítulo durante el fin de semana. La emisión de su episodio final, curiosamente, también coincidirá con los Premios Oscar.

'The Last of Us' tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE.UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Protagonizada por Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence. Ashley Johnson y Troy Baker también forman parte del reparto.

Con una puntuación del 96% por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, 'The Last of Us' ha sido llamada "el próximo gran éxito de HBO" por Rolling Stone, y Variety señaló que "uno ve un futuro cercano en el que esta serie terminará entre las mejores de la televisión". IndieWire declaró que la nueva serie es "mejor que todas las adaptaciones de videojuegos que se me ocurran", e IGN la calificó como "una versión brillante de una de las historias más queridas de los videojuegos" y añadió que "ofrece un espectáculo enriquecedor para los fanáticos de los exitosos videojuegos de PlayStation, al mismo tiempo que consigue cálidamente emocionante para los recién llegados”. CNN calificó la narración como "absolutamente intrépida e inquebrantable, creando escenarios y momentos horribles que pueden ser alternativamente conmovedores y completamente trágicos".

¡The Last of Us', basada en el videojuego del mismo nombre aclamado por la crítica desarrollado por Naughty Dog exclusivamente para las plataformas PlayStation, está escrito y producido por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. Producida por PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.