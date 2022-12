'The Crown' recibe multitud de críticas por mostrar el cuerpo sin vida de Lady Di en la nueva temporada

No es ninguna novedad que 'The Crown' enfrente a sus defensores y detractores por representar los aspectos de la vida privada de la familia real británica. En sus 5 temporadas ha adaptado los aspectos más importantes de la vida de los miembros de la Casa de Windsor, sacando a la luz detalles que no sentaron bien a parte de la familia.

Sin ir más lejos, el duque de Edimburgo quiso demandar a la serie en 2017 ya que se mostraba de una forma no del todo fidedigna la muerte de su hermana Cecilie.

Ahora, el diario británico The Sun ha desvelado que parte del elenco habría expresado su malestar con la producción de la serie ya que los guionistas incluyeron una escena en la que aparece el cadáver de Lady Di, en un ataúd abierto.

La que fuera princesa de Gales murió en 1997 tras un aparatoso accidente de coche en París. Sin embargo, el público jamás pudo ver ninguna imagen de Diana fallecida.

Las fuentes del rodaje de la temporada 6 han calificado estas escenas de "perturbadoras", mostrando su desconfianza ante la reacción de sus hijos, Harry y William, ya que, al parecer, jamás vieron el cuerpo sin vida de su madre.

Lady Di, el príncipe Carlos, Harry y Guillermo en 'The Crown' | Netflix

"Obviamente es terrible para los hijos de Diana tener que ver eso otra vez. Es insensible", señaló un amigo de Lady Di. "Supongo que los realizadores de 'The Crown' sienten que tienen derecho a mostrar una recreación de las escenas que condujeron a su muerte y que tiene un impacto dramático. Pero los familiares pensarán lo contrario", añadió.

No es la primera controversia que recibe la producción de la que será la última temporada de la serie de Netflix, pues el pasado septiembre falleció la reina Isabel II, paralizando todo el rodaje.

Sobre ello, Imelda Stauton, quien da vida en esta etapa a la reina, declaró sentirse "aterrada" por interpretarla tras la noticia. Como te mostramos en el vídeo de arriba, la actriz también se sintió "privilegiada" por ponerse en su piel.

La temporada 6 será la última de la ficción sobre los 'royal' británicos, pero no es el único proyecto que Netflix tiene entre manos sobre esta familia. El docu-reality sobre toda la experiencia de 'Harry y Meghan' acaba de estrenarse en la plataforma y ya planean otros proyectos más. ¿Están estirando el chicle los Duques de Sussex o aún tienen más que contar?