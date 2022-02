Millie Bobby Brown se hace un cambio de look radical para celebrar su 18 cumpleaños

Millie Bobby Brown, tenía tan solo 11 años cuando la conocimos en su papel de Once, en la serie 'Stranger Things'. Pero ya no es ninguna niña, acaba de cumplir 18 años y lo ha celebrado junto a su novio, Jake Bongiovi y con un cambio de look radical.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, el hijo de Jon Bongiovi, mantienen una relación desde principios del verano pasado aproximadamente, cuando saltaron todas las alertas tras verlos paseando juntos en actitud muy cariñosa. Poco después hicieron oficial su relación en Instagram.

El cambio de look radical de Millie Bobby Brown

Cumplir 18 años es un momento muy especial, por lo que Millie Bobby Brown se ha asegurado de que fuera inolvidable. Por eso, lo celebró junto a sus amigos más cercanos, y por supuesto con su novio.

Pero eso no es todo, también se hizo un espectacular cambio de look a juego con Jake Bongiovi al más puro estilo Barbie. La actriz lució una melena rubio platino que dejó a todos sus seguidores con la boca abierta.

Aunque lo cierto es que el rubio le sienta de maravilla, lo más seguro es que se trate de una peluca, escogida especialmente para la ocasión. Además, lució un precioso vestido vintage con un corsé estilo tapiz que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Su novio, que iba a conjunto con ella, también tenía el pelo rubio, y una camisa estampada muy llamativa.

"Hola Ken" puso Millie en su publicación de Instagram, donde subió una serie de fotografías junto a su novio. Jake por su parte, subió el mismo post para dedicarle una felicitación de cumpleaños: "Felicidades Barbie".

Las redes sociales de la actriz no tardaron en llenarse de comentarios de felicitación por parte de sus seguidores, y algunos de sus amigos y compañeros de profesión también publicaron fotografías para felicitarla en su día más especial, como fue por ejemplo Noah Schnapp.

...

Seguro que te interesa...

La gráfica imagen de la herida de Dacre Montgomery ('Stranger Things') tras intentar abrir una lata con las manos