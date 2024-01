Sofía Vergara se sincera sobre su físico con 51 años y siente que "todo se derrite": "Me gustaría hacerme todas las cirugías plásticas"

Sofía Vergara se ha vuelto toda una estrella internacional conquistando la pequeña y la gran pantalla siendo todo un icono de Hollywood. Su amplia carrera profesional le ha llevado a lo más alto en el mundo de la actuación y a conseguir numerosos premios y nominaciones.

La actriz, con doble nacionalidad colombiana y estadounidense, se encuentra en un muy buen momento profesional. A pesar de haber pasado un último año complicado a raíz de su divorcio con Joe Manganiello, no ha perdido la vitalidad que le caracteriza.

Actualmente, la actriz de Modern Family se encuentra promocionando Griselda, su nueva miniserie para Netflix. Además de interpretar a la protagonista, se ha volcado de lleno con el proyecto siendo también productora ejecutiva de la ficción.

La serie se estrena el próximo 25 de enero y cuenta la historia de Griselda Blanco, la colombiana que creó uno de los cárteles más rentables de la historia. Durante seis episodios se podrá ver a Sofía Vergara en la piel de este personaje tan interesante.

Sofía Vergara en Griselda | Netflix

Vergara ya ha pasado por Madrid en su tour internacional de promoción del proyecto, aunque ahora ya ha aterrizado en Londres para seguir con su agenda. Entre estos viajes ha dado entrevistas a medios como la revista Aló, donde ha desvelado cómo se siente respecto a su cuerpo con 51 años.

"Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona", ha expresado la actriz. Durante su charla ha confesado que siente que "a uno todo se le va como derritiendo, es horrible tener 51 años", ha dicho entre risas.

La actriz no se ha escondido a la hora de hablar sobre operaciones estéticas: "Quisiera hacerme todas las cirugías plásticas, pero no hay tiempo, pues toca seguir trabajando".

A pesar de esto, Vergara parece tener todo planeado: "Cuando me den el hijoeputa tiempo, ahí me verán esperando al doctor en el quirófano".

Realmente, Sofía Vergara sabe lo que se hace porque ha añadido: "Yo no le tengo miedo al cuchillo, como buena colombiana que soy". Así, ha acabado de dar su visión personal sobre la edad aclarando que ella no tiene ningún secreto y que todo lo que muestra es sin trampa ni cartón.