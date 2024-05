Sofía Vergara explica su decisión de no tener más hijos a sus 51 años: "Sé lo que significa ser una buena madre"

Sofía Vergara sabe a ciencia cierta lo que quiere en la vida -y lo que no-. Después de separarse de Joe Manganiello el pasado verano tras siete años de matrimonio, ella misma confesaba a una entrevista para El País que el motivo de su ruptura era la maternidad: "Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven. Él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana (…) Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí".

Unas declaraciones que no tardaron en convertirse en titulares de la prensa internacional y que ahora, para las páginas de People ha hablado abiertamente. La actriz de Griselda lo tiene claro y, después de tener un hijo con 19 años -que ahora tiene 32-, no quiere ampliar la familia: "No pensé que debido a mi carrera, la forma en la que vivo mi vida, la forma en la que era mi matrimonio, fuera justo traer un hijo a este mundo y no poder darle el 100 por ciento".

Sofia Vergara y Joe Manganiello | Gtres

Aclarando el motivo por el que no quiere tener más hijos que tanta controversia ha creado, Sofía ha querido subrayar que respeta a todas las mujeres que quieren ser madres después de los 50, pero que no es su caso: "Gracias a la ciencia, las mujeres pueden tener bebés mayores. Antes, la naturaleza, por alguna razón, le decía a tu cuerpo a los 50 años que entraba en la menopausia, que era hora de que terminase con eso. Hay una razón por la que la naturales hace eso".

Y es que, a pesar del deseo de su exmarido de formar juntos una familia, ella siempre ha reivindicado que antes de conocerle ya era madre: "Sé lo que significa ser una buena madre o tratar de ser la mejor madre posible, y eso requiere muchos sacrificios, requiere mucha energía". Eso sí, no se arrepiente de haber tenido joven a Manolo, aunque a veces desearía haber esperado unos años más: "Es genial que lo haya tenido joven, porque ahora voy a tener 52 años y él tiene 32. A veces desearía haber sido mayor, porque habría sido más madura, más preparada para ser madre. Pero eso fue lo que me pasó, así que seguí adelante y traté de no mirar atrás. Es divertido, porque crecí junto a mi hijo".

Sofía Vergara y su hijo Manolo en 2010 | Gtres

Después de su divorcio, Sofía Vergara ha vuelto a encontrar la ilusión de la mano de Justin Saliman y, aunque llevan una relación discreta, la actriz ha desvelado al magazine estadounidense lo que ha aprendido del amor: "Es complicado. Nunca se sabe lo que nos deparará el futuro. Siempre necesitas dar lo mejor que puedas, ser la mejor persona para la otra persona. Estar ahí para ellos cuando te necesites, cuando estén pasando por el momento más difícil, esperando que algún día eso vuelva a ti".