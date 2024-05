El secreto de belleza de Nicola Coughlan a sus 37 años: La actriz de Los Bridgerton bromea con su eterna juventud

Los Bridgerton 3 está arrasando en Netflix y solo ha salido la primera parte de la tercera temporada. Para la segunda todo el mundo espera ansioso al 13 de junio, momento en que se pondrá el broche final a la historia de amor entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton), que han conseguido dejar a todos sin aliento y expectantes con su gran química.

Durante todos estos meses los protagonistas de esta temporada han estado en el punto de mira. En el caso de Nicola Coughlan, una de las cosas más comentadas sobre ella es que su personaje es una joven que ronda los 20 años y ella en realidad tiene 37. La sorpresa para algunos fue mayúscula, pero es que la intérprete de Penelope no aparenta para nada la edad que tiene ya que posee una piel hidratada, sin manchas ni arrugas de ningún tipo.

Ahora, la actriz ha grabado un vídeo de belleza con la revista Vogue, un episodio de maquillaje de Beauty Secrets, y no ha podido evitar bromear sobre su piel y el motivo de que la tenga tan bien.

"Crecí en Galway, en el oeste de Irlanda y allí llueve mucho, nunca vemos la luz del sol... Creo que eso tuvo un efecto enorme en que mi piel se mantuviera relativamente saludable", ha explicado Nicola.

Nicola Coughlan como Penelope Featherington en la temporada 3 de Los Bridgerton | Netflix

Además, Nicola ha contado que estuvo "en quiebra" y que por eso tampoco le daba el sol porque no podía permitirse viajar a otros lugares a disfrutar de él.

"Mis amigos se iban de vacaciones al sol y yo pensaba: 'No me iré porque no tengo dinero' ", ha confesado la actriz.

Ahora, su vida ha dado un giro de 180º y lleva viajando estos últimos meses por todo el mundo promocionando la tercera temporada de Los Bridgerton. Con tanto viaje, ha llevado una rutina de skincare muy concreta para mantener su piel tan hidratada y perfecta como hasta ahora.

A esto ha querido añadir que su propio personaje en Los Bridgerton también ha experimentado cambios "a lo largo de los años". Mientras que "en la primera temporada era más el pelo", la actriz ha explicado que en esta tercera "el cambio ha sido en todos los sentidos". Una Penelope renovada y glamurosa que posee el secreto de la eterna juventud.