Ryan Murphy asegura que Lyle y Erik Menéndez le deberían dar las gracias por su serie y lo que ha hecho por ellos

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez ha generado un fenómeno mundial desde su estreno en Netflix. La serie, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, ofrece una dramatización del infame asesinato de José y Kitty Menéndez, perpetrado por sus hijos, Lyle y Erik, en 1989.

Desde su lanzamiento, Monstruos ha dominado las listas de audiencia en múltiples países y ha despertado un renovado interés en el caso, algo que no ocurría desde hace más de 30 años, llegando al punto de que incluso la mismísima Kim Kardashian haya ido a visitar a los hermanos a la cárcel.

Nicholas Chavez, Javier Bardem y Cooper Koch en la serie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez | Netflix

A pesar del éxito, la serie ha sido fuertemente criticada, especialmente por Erik Menéndez, quien expresó su disgusto por la forma en que él y su hermano han sido retratados. En un comunicado publicado el 20 de septiembre de 2024, Erik calificó la representación en la serie de "deshonesta" y acusó a Murphy de distorsionar su historia deliberadamente.

"Creo que Ryan Murphy no puede ser tan ingenuo e inexacto acerca de los hechos de nuestras vidas como para hacer esto sin mala intención", declaró Menéndez.

Ryan Murphy | Cordon Press

Ante estas críticas, Ryan Murphy no se ha mantenido en silencio. En una entrevista con The Hollywood Reporter, ha comentado: "Los hermanos Menéndez deberían enviarme flores. No habían recibido tanta atención en 30 años. Y ha captado la atención no solo de este país, sino de todo el mundo". Murphy ha agregado que, debido al interés generado por la serie, "muchas personas se han ofrecido a ayudarlos", insinuando que la serie ha tenido un impacto positivo para los hermanos, al menos en términos de apoyo público.

Lyle y Eric Menendez durante el juicio | Cordon Press

Sin embargo, Murphy reconoce que no esperaba una reacción favorable de los Menéndez ni de sus abogados: "No existe un mundo en el que vivamos en el que los hermanos Menéndez o sus esposas o abogados digan: ¿Sabes qué? Esa fue una representación maravillosa y precisa de nuestros clientes. Eso nunca iba a suceder y a mí no me interesaba que eso sucediera".

La respuesta de Murphy refleja su postura de que su objetivo con la serie no era apaciguar a los Menéndez, sino contar una historia que reflejara diferentes perspectivas, incluidas las de los padres, basándose en la investigación del caso y no en suposiciones que tan solo beneficiarían a los asesinos.