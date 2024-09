El asesino Erik Menéndez carga duramente contra Monstruos y Ryan Murphy por sus "horribles mentiras"

Netflix acaba de estrenar la temporada 2 de Monstruos, la serie antológica de Ryan Murphy sobre algunos de los asesinos en serie más mediáticos de la historia reciente de Estados Unidos.

El éxito del caso Dahmer en la primera entrega fue apabullante y esta nueva historia promete seguir sus pasos con Javier Bardem y Chloe Sevigny interpretando a José y Kitty, cuyos hijos, Lyle y Erik, a los que dan vida Nicholas Chavez y Cooper Koch, les mataron en un asesinato brutal y que siguió con un proceso judicial que fue muy complicado.

En 1996, los hermanos Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque muchos han dudado con los años de si los testimonios de ambos eran verdaderos.

Erik y Lyle Menéndez | Cordon Press

Ahora, tras su estreno, Erik ha publicado una declaración en el Facebook de su hermano Lyle criticando la serie de Ryan Murphy. A sus 53 años, cargó contra las representaciones que se hace sobre ellos, quienes afirman que fueron abusados ​​por sus padres y los asesinaron en defensa propia.

Además, en su mensaje reflexionó sobre el trauma y la violencia que experimentaron y que la serie no los ha retratado de forma correcta.

Nicholas Chavez, Javier Bardem y Cooper Koch en la serie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez | Netflix

"Creía que habíamos superado las mentiras y las representaciones ruinosas de Lyle, creando una caricatura de Lyle basada en mentiras horribles y descaradas que abundan en la serie", comenzó. "Solo puedo creer que lo hicieron a propósito. Lamentándolo mucho, creo que Ryan Murphy no puede ser tan ingenuo e inexacto sobre los hechos de nuestras vidas como para hacer esto sin malas intenciones", opinó.

"Es triste para mí saber que la representación deshonesta de Netflix de las tragedias que rodean nuestro crimen ha hecho retroceder varios pasos las dolorosas verdades, a una época en la que la fiscalía construyó una narrativa sobre un sistema de creencias de que los hombres no eran abusados ​​sexualmente y que los hombres experimentaban el trauma de la violación de manera diferente a las mujeres", continuó.

Nicholas Chavez y Cooper Koch en la serie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez | Netflix

"Esas horribles mentiras han sido desmentidas y expuestas por innumerables víctimas valientes en las últimas dos décadas que han superado su vergüenza personal y han hablado con valentía. Así que ahora Murphy da forma a su horrible narrativa a través de representaciones viles y espantosas de los personajes de Lyle y de mí y calumnias desalentadoras", lamentó.

"¿La verdad no es suficiente? Dejemos que la verdad siga siendo la verdad. Qué desmoralizante es saber que un hombre con poder puede socavar décadas de progreso en la tarea de arrojar luz sobre el trauma infantil. La violencia nunca es una respuesta, nunca es una solución, y siempre es trágica. Por eso, espero que nunca se olvide que la violencia contra un niño crea cientos de escenas de crímenes horrendas y silenciosas, oscuramente ensombrecidas por el brillo y el glamour, y que rara vez se exponen hasta que la tragedia penetra a todos los involucrados. A todos los que me han tendido la mano y me han apoyado. Gracias desde el fondo de mi corazón", concluyó.