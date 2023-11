Ruby Barker de Los Bridgerton denuncia no haber recibido ayuda ni apoyo del equipo tras sufrir dos brotes psicóticos durante el rodaje

Los Bridgerton es una de las series más exitosas de Netflix después de haber llamado la atención de millones de fans con los romances y cotilleos de la alta sociedad londinense. Tras dos exitosas temporadas y el spin-off La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton, el drama de época basado en los libros de Julia Quinn está preparando la temporada 3.

La serie ha catapultado las carreras de su reparto y ha colocado en el foco mediático a multitud de talentosos actores como Nicola Coughlan, Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, entre otros. Sin embargo, parece que no todos los actores guardan un gran recuerdo de su experiencia junto a parte del equipo de la cinta. Así lo ha compartido Ruby Barker, quien dio vida a la dulce, pero atormentada Marina Thompson en las dos primeras temporadas de la serie, cuyo personaje tiene una historia con Colin Bridgerton.

Hace un año, la actriz compartió a través de redes sociales que había sido hospitalizada debido a problemas relacionados con su salud mental. Ahora, durante una entrevista para el podcast LOAF ha asegurado que, a pesar de su ingreso en el hospital a causa de sufrir brotes psicóticos tras el rodaje de la serie, no recibió ningún tipo de apoyo por parte de Netflix ni de la productora de la serie, Shondaland, sino que intentaron encubrir lo sucedido.

"Fui al hospital una semana después de rodar la primera temporada de Los Bridgerton, y eso realmente fue encubierto y lo mantuvieron en secreto porque la serie estaba a punto de estrenarse", ha afirmado. "Estuve lidiando bien con ello durante el rodaje, y me estaba deteriorando en el minuto que terminamos de rodar".

"Creo que de alguna manera a mí me ayudó. Muchos artistas sufren de salud mental, y creo que a mí de alguna forma me ayudó meterme en ese mundo y esa forma de pensar. Era un lugar que me atormentaba mucho en mi papel porque mi personaje estaba siendo muy maltratado, ignorado, estaba completamente sola bajo estas terribles circunstancias", ha añadido.

"La cuestión es con Los Bridgerton, y te diré algo, y estoy feliz de hablar de ello ahora, pero ni una sola persona de ese lugar, ni una sola persona de Shondaland desde que tuve dos brotes psicóticos, ni de la serie, ni siquiera se han puesto en contacto conmigo o me han enviado un correo electrónico para preguntarme si estoy bien. O preguntarme si me ayudaría algún tipo de atención o apoyo tras lo sucedido. Nadie", ha asegurado la actriz contundentemente.

Barker no es la primera actriz de la serie que se ha sincerado sobre su salud mental y se ha abierto relatando sus sentimientos públicamente. Simone Ashley, quien da vida a la atrevida Kate Sharma, ha compartido el oscuro momento que experimentó en su vida antes de que diera comienzo el rodaje de Los Bridgerton.