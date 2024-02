La reflexión de Jennifer Aniston tras cumplir 55 años: "Ya no soy quien era"

Jennifer Aniston se ha convertido en una de las personalidades más queridas de Hollywood. Sus papeles en películas y series de gran relevancia han hecho que su fama sea mundial.

Hace unos días la actriz protagonizaba un divertido anuncio con su compañero y amigo de Friends David Schwimmer que se volvió viral y, ahora, vuelve a estar en el foco de todas las miradas por un emotivo vídeo que ha compartido en Instagram. Con motivo de su 55 cumpleaños ha querido dejar un recopilatorio sobre su vida y una reflexión al respecto.

El vídeo comenzaba con el mítico personaje de la intérprete, Rachel Green de Friends, soplando velas. Después, pasan otros vídeos y fotografías de la actriz de pequeña, en su adolescencia y a lo largo de toda su vida hasta la fecha. De fondo se escucha su voz haciendo referencia a que, en función de cada sentimiento que experimenta, puede sentirse con una edad u otra.

A esta apreciación ha sumado en el pie del vídeo un agradecimiento por estos 55 años de vida y un poema de Stanley Kunitz llamado The Layers, que en castellano quiere decir "Las Capas".

El poema dice así: "He recorrido muchas vidas, algunas de ellas la mía, y ya no soy quien era, aunque algún principio de ser permanece, de lo cual lucho para no desviarme. Cuando miro hacia atrás, como me veo obligado a mirar antes de que pueda reunir fuerzas para continuar mi viaje, veo que los hitos disminuyen hacia el horizonte y los lentos fuegos que se arrastran de los campamentos abandonados, ruedan en ángeles carroñeros de alas pesadas".

"Oh, me he hecho una tribu fuera de mis verdaderos afectos. ¡Y mi tribu está dispersa! ¿Cómo se reconciliará el corazón a su fiesta de pérdidas? En un viento creciente el polvo maníaco de mis amigos, los que cayeron en el camino, me pica amargamente en la cara. Sin embargo, me giro, me giro, algo exultante con mi voluntad intacta de ir donde quiera que tenga que ir, y cada piedra en el camino es preciosa para mí. En mi noche más oscura, cuando la luna estaba cubierta y vagué entre los escombros, una voz nublada por un nimbo me dijo: vive en las capas, no en la basura".

"Aunque me falta arte para descifrarlo, sin duda el próximo capítulo en mi libro de transformaciones ya está escrito. No he terminado con mis cambios", termina diciendo el poema.

A estas significativas palabras sobre lo que es la vida y sus cambios, se han sumado las felicitaciones de muchas personalidades del mundo de la fama como la de Viola Davis, que le ha deseado "el más feliz de los cumpleaños" o la de Julianne Hough que le ha puesto: "¡Muchas felicidades guapa!". Aún así, una de las más emocionantes ha sido la de su gran amiga y compañera de reparto en Friends Courtney Cox.

La actriz ha compartido dos fotografías y un vídeo a través de Instagram. Su felicitación dice: "No estoy segura de por qué este es uno de mis clips favoritos... Supongo que es porque nadie más en el mundo podría hacer que esta línea suene tan bonita. Feliz cumpleaños mi dulce Jenny Louise. Tampoco sé por qué la llamo así... pero seguro que te quiero". El vídeo en cuestión es una escena de Friends con Matthew Perry en la que Rachel dice en tono triste que Mónica le ha roto su lámpara.

Así es como Jennifer Aniston ha dado la bienvenida a un nuevo año para ella, con una gran reflexión que deja de manifiesto la importancia que le da a la vida y a las personas que han permanecido a su lado.