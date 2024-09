El reencuentro público de los actores de Embrujadas tras la muerte de Shannen Doherty: "Esto es horrible"

Parte del reparto de Embrujadas se ha reunido en Florida con motivo de la Convención de los 90, un evento que reúne a actores de series míticas de esta décadas para que interactúen con sus fans.

Así, hemos visto a Holly Marie Combs, Brian Krause, Rose McGowan, Dorian Gregory y Drew Fuller quienes hablaron con Brian Austin Green, actor de Sensación de vivir y también compañero de Shannen Doherty.

Holly Marie y Shannen Doherty en Embrujadas como Pipper y Prue Halliwell | Cordon Press

La actriz que encarnó a Prue Halliwell en la serie falleció el pasado 13 de julio a consecuencia del cáncer que padecía desde el 2015. Debido a la enorme huella que Doherty ha dejado en sus compañeros todos han querido rendirle homenaje en aprovechando su primera reunión en público juntos. Aunque, algunos ya se han visto y han hablado de esta pérdida.

"Esto es horrible", empieza diciendo Brian Austin Green. "Shannen era muy fuerte. Era dura. Creo que de todas las personas en mi vida, ella era la que se comportaba sin pedir perdón. Puedo entender que algunas personas lo percibieran como algo descarado, que pensaran que 'era una perra' al principio, lo que me sacaba de quicio. Sabía que tenía el corazón más grande de todas las personas que conocía y que nunca se propuso hacer daño a nadie intencionalmente... simplemente creía de verdad en lo que hacía".

Para después seguir diciendo Dorian Gregory que la actriz "compartía alegría": "La belleza y vitalidad de esta mujer es algo para lo que no tengo palabras. Nos deja esto como legado: aprecia cada segundo de cada persona que te rodea y a la que amas. Es un gran regalo".

Por su parte Rose McGowan aseguró que Shannen tenía un "corazón de un maldito león". Y recordó lo "poderosa" que le pareció en su primer encuentro.

Para después explicar las dificultades a las que se tuvo que enfrentar: "Ver cómo se las arregló (y cómo me las he tenido que arreglar yo) cuando la gente mancha tu reputación y crea una situación de la que no puedes salir y de la que no eres así en absoluto. No puedo demostrárselo a la gente. Lo que Shannen hizo por mí, que fue increíble de ver, pudo seguir interactuando con la gente, siguió avanzando".

Estas son solo unas de las muestras continuas de cariño que los actores de Embrujadas demuestras por Shannen ya que desde su fallecimiento han compartido con sus seguidores el dolor por su ausencia y han recordado el gran valor que les aportaba como amiga y compañera.