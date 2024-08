Rose McGowan recuerda lo "raro" que fue reemplazar a Shannen Doherty en Embrujadas y cómo se negó a "iniciar una guerra" con ella

Rose McGowan sustituyó a Shannen Doherty cuando fue despedida tras la temporada 3 de Embrujadas. Su rol junto a Alyssa Milano y Holly Marie Combs lo pasó a protagonizar ella como una nueva hermana de las brujas Halliwell. Por ello, siempre se rumoreó sobre una mala relación entre ambas.

Pero nada más lejos de la realidad. Con los años, tanto Shannen como Rose demostraron que tenían una gran relación, apareciendo en eventos sobre la serie y defendiéndose en sus polémicas con Alyssa Milano, quien sí estuvo enemistada con el resto del reparto.

Por ello, tras la muerte de Shannen, Rose fue una de las más afectadas y así lo demostró con un emotivo mensaje.

Holly Marie Combs y Rose McGowan en 'Embrujadas' | The WB

Ahora, ha recordado el momento en el que se conocieron y cómo conectaron a pesar de la tensa situación que se vivía en el set. "Cuando me uní a Embrujadas no entendía la historia de fondo", dijo McGowan a EW. "Simplemente me dijeron que la habían despedido y nadie habló de ella. Sólo estaba tratando de mantenerme a flote en ese momento", aseguró.

"Yo era muy famosa en ese momento, pero era persona non grata, no podía ser contratada. Causaba problemas donde fuera. Esto es algo de lo que Shannen y yo hablamos más tarde y con lo que ella se sintió identificada: el peso que supone que la maquinaria mediática mienta sobre ti", explicó sobre la presión que las ponían para alimentar una mala relación que no era tal.

McGowan dijo que ella y Doherty se negaron a que los medios y la producción las enfrentaran. "Desde el principio, todas las preguntas eran del tipo: ¿Crees que Shannen Doherty te odia? ¿Crees que está celosa de ti? ¿Qué piensas?", recordó. "Y me negué a morder el anzuelo. Querían que iniciara una guerra con ella, y yo les dije que no. Y ella tampoco lo hizo".

Holly Marie Combs, Shannen Doherty y Lori Rom en el piloto de Embrujadas en 1998 | Cordon Press

"Fue muy raro", señaló McGowan al rememorar cuando se unió a la serie. "Me decían una y otra vez: Ninguna serie sobrevive a un gran cambio de reparto. Solo hay unos 200 puestos de trabajo en juego y muchos más detrás de escena de gente a la que no puedes ver en la administración, pero no te preocupes si todos pierden sus trabajos porque tu incorporación va a arruinar el programa", recordó que la amenazaron.

Además, sobre el polémico despido de Shannen de Embrujadas, afirmó que influyó el hecho de que la echaran antes de Sensación de vivir: "En Hollywood, si te despiden de un trabajo siendo mujer, no tienes una segunda oportunidad, así que ya era un milagro que Shannen estuviera allí en primer lugar. Creo que eso es sin duda lo que la hizo vulnerable a la operación entre bambalinas que la eliminó".