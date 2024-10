Rachel Bilson reacciona a la nueva fiebre con su ex Adam Brody: "Siempre ha estado"

Adam Brody está siendo el protagonista de todos los anhelos millennials -y no tan millennials- últimamente y desde el estreno de su nueva serie, Nadie quiere esto (Nobody wants this).

Para muchos, está siendo su renaissance después de enamorar a una generación hace años en The O.C., pero para otras como Rachel Bilson (y una servidora) el efecto Brody nunca se fue.

Bilson y Brody tuvieron una relación durante sus años en la serie adolescente, con una historia de amor paralela a la de Seth y Summer. Sin embargo, tres años después rompieron y han hecho sus vidas por separado. Ahora Adam está felizmente casado con la reina teen, Leighton Meester.

Con el éxito que está generando Brody y su papel de 'rabino hot' en Nadie quiere esto, Rachel se ha sincerado sobre qué le parece esta nueva fiebre, aunque ella lo tiene claro:

Kristen Bell y Adam Brody en Nadie quiere esto | Netflix

"Yo siento que siempre ha estado ahí. Pero si es así, es bien merecido", asegura a People.

"Me refiero, él es genial. Es el mejor", añade con cariño. La actriz, que tiene también un podcast propio, reconocía que aún no ha podido ver la serie de Netflix.

"Pero estoy escuchando que a todo el mundo le encanta y no podría estar más contenta. Porque literalmente con Kristen y Adam, los quiero a los dos, son mi gente. Así que estoy muy emocionada por ello y por ellos", apunta. Y es que Bilson y Kristen Bell han sido amigas durante décadas. De hecho, fue a través de ella que Kristen y Adam se conocieron por primera vez.

Sobre si estamos ante un renaissance también de las comedias románticas, Bilson revela:

"Soy una gran fan de las rom-com personalmente, así que sí, me lanzaría ante la oportunidad. Porque soy super nerd de las películas con cualquier cosa romántica", deja claro.