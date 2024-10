Cómo le sentó a Dax Shepard la química de Kristen Bell con Adam Brody en Nadie quiere esto

Nadie quiere esto, pero en realidad todos queremos esto. Nobody Wants This es la nueva comedia romántica de Netflix que une a dos de los ídolos adolescentes de los millenials: Adam Brody y Kristen Bell.

Kristen Bell y Adam Brody en Nadie quiere esto | Netflix

Seth Cohen y Veronica Mars tienen la química que todos soñamos en una serie ligera pero tierna que ha creado (y está basado en) Erin Foster, hermanastra de Bella y Gigi Hadid.

El marido de Kristen, Dax Shepard, que lleva años alejado de la interpretación y centrado en su podcast, también ha opinado sobre la pareja en la serie, y parece que está encantado.

"Incluso yo puedo reconocer al verlo, en plan, 'wow, qué hot'", admite Bell. "Mi marido decía lo mismo. En plan, estábamos viendo el primer episodio y él en plan, 'Oh dios mío, necesito muchísimo que lo beses'", cuenta de Shepard.

Sobre el secreto de su química, la actriz es muy directa:

"A ver, no intento ser reduccionista, pero creo que es algo matemático. Tienes a dos actores que saben cómo mirarse con ojos golosos, y tienes que tener la seguridad para recrearte en eso y aguantar el valor anticipatorio de antes del beso, que creo que es muy importante", reflexiona.

Nadie quiere esto tiene su primera temporada disponible en Netflix y los fans ya tienen ganas de más, algo de lo que su creadora Erin Foster es consciente y asegura que "las conversaciones ya están en ello" para una temporada 2.

Así es Nadie quiere esto

Dos personas completamente diferentes se ven unidas por una gran conexión que no se puede ocultar. Ella es una podcaster agnóstica que habla sobre temas de sexo y relaciones, y ha construido su vida sobre la libertad de pensamiento y exploración sin tabúes.

Él es un rabino que se acaba de separar y se siente muy unido a su tradición y a su fe, lidiando con las tensiones de su vida espiritual y personal. Mientras su relación se intesifica, los dos se ven obligados a enfrentarse a sus propias creencias y a analizar el impacto que pueden tener sus diferencias en un futuro en común.