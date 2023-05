Rachel Bilson denuncia que ha perdido un trabajo por hablar honestamente de sexo: "Estoy desconcertada"

'The O.C.' se estrenaba en el año 2003 y pronto se proclamó como una de las series más populares de principios de la década de los 2000 y convirtió a sus protagonistas en las estrellas del momento como el caso de Mischa Barton, Rachel Bilson, Adam Brody o Benjamin McKenzie.

La serie cerró sus puertas en 2007, pero Rachel Bilson, que daba vida a Summer Roberts, junto a su excompañera Melinda Clarke ha rescatado toda la nostalgia de los fans de la serie con un podcast llamado 'Welcome to The O.C., Bitches!', y en él invitan a antiguos compañeros para rememorar los capítulos y desvelar algunos de los secretos que se vivieron dentro del set de rodaje, como la salida de su excompañera Mischa Bartono su romance tras las cámaras con Adam Brody, que también ha accedido a aparecer en el podcast como puedes ver en el vídeo.

Adam Brody y Rachel Bilson en 'The O.C.' | Fox

Ahora la actriz ha vuelto al ojo del huracán con las sinceras declaraciones que ha dado en su nuevo proyecto junto a Olivia Allen, el podcast 'Broad Ideas' (ideas "ampliadas"). En él cuenta con invitados del panorama actual como el actor Alexander Ludwig o la cantante Madison Beer para hablar sobre temas como el sexo y la salud mental.

En un reciente episodio Rachel bromeó sobre sus posiciones sexuales favoritas y menos favoritas , diciendo que le gusta que los hombres la "manejen". La actriz aseguró que el comentario lo dijo de una forma irónica y divertida y no esperaba que tuviese ningún tipo de repercusión. Sin embargo, casi dos semanas después de la publicación de este capítulo, la actriz compartió con sus oyentes que había perdido un trabajo a raíz de su comentario:

"Ha sido una semana interesante, chicos", dijo durante el episodio. "Esta es la primera vez que me pasa en mi vida profesional, he perdido un trabajo esta semana por cosas que se dijeron", confiesa.

"Me cancelaron un trabajo porque estuve hablando en el podcast con franqueza y sin tapujos sobre el sexo con un tono humorístico. Básicamente conseguí un trabajo, que ya tenía y estaba en marcha y me lo quitaron porque estaba hablando abiertamente sobre el sexo".

La actriz, que comparte a su hija Briar, de 8 años, con su ex Hayden Christensen , señaló que simplemente "está desconcertada: una madre soltera, una mujer ha perdido un trabajo porque estaba siendo sincera y honesta sobre el sexo".

La actriz asegura que sigue asimilando el impacto que tuvo su broma en el ámbito laboral, pero afirma que aunque el comentario podía haberlo hecho de una forma diferente sigue pensando lo mismo: "No he dicho nada inapropiado".

"Tomé una decisión en la forma de decirlo, pero si pudiese volver atrás, ahora que sé que he perdido un trabajo, quizás lo diría de otra manera pero aun así no dejaría de decirlo", apuntaba con rotundidad la actriz.