Quién es Cregan Stark: Invernalia llega a 'La Casa del Dragón' con un antepasado de Ned Stark

A lo largo de su primera temporada, 'La Casa del Dragón' ha establecido varias conexiones con su serie predecesora 'Juego de Tronos'. Como puedes ver en el vídeo de arriba, algunas de ellas afectan a personajes que fueron clave en la anterior serie. Si aún no has llegado al último episodio, no sigas leyendo para evitar SPOILERS , y no descubrir estos vínculos antes de tiempo.

Al final de la temporada, las alianzas de las diferentes Casas de Poniente vuelven a salir a relucir. Ocurre cuando Rhaenyra, una vez se ha enterado de la traición de los verdes al nombrar rey a Aegon, busca en el mapa las diferentes casas reales en las que podrá recabar apoyos ante la inminente guerra.

Rhaenyra y su hijo Lucerys en 'La Casa del Dragón' | HBO

Para ello, envía a sus hijos Lucerys y Jacaerys como emisarios para descubrir con quién podrá contar en la Danza de los Dragones. A Lucerys lo envía al Bastión de Tormentas para forjar una alianza con Lord Borros Baratheon, teniendo un trágico final en dicha misión. A Jacaerys, por su parte, lo envía a Invernalia para que compruebe el apoyo de Cregan Stark.

Lo cierto es que ya había aparecido un Stark en 'La Casa del Dragón', concretamente Rickon Stark, quien se presenta en Desembarco del Rey cuando Viserys convoca al resto de reyes para que muestren su apoyo al nombramiento de Rhaenyra como sucesora. Pero, al llegar al final de la temporada, ya lo ha sustituido Lord Cregan Stark al frente de Invernalia.

Rickon Stark en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Para comprobar si los Stark siguen siendo fieles a la legitimidad de Rhaenyra en el trono, acude Jacaerys, a quien su madre elige por su proximidad de edad con Cregan. Este estrá al frente de una de las casas más importantes en la Danza de los Dragones, ya que domina la región del Norte. Aunque su padre jurara lealtad a los Targaryen, y como dice Rhaenyra, los Stark nunca fallan a su palabra, aún no se sabe en la serie por quién tomará parte en la contienda.

Además, Cregan Stark es uno de los antecesores de Ned Stark, aunque muy distanciado en la línea sucesoria: Creg nació 150 años antes que Ned Stark, y es su abuelo quinto, en orden dinástico. A pesar de su distanciamiento en el tiempo, comparten una característica común, y es que ambos son hombres con mucho poder en sus respectivas épocas, como Manos del Rey.

Jon Snow junto a Ned Stark | HBO

Si Ned Stark fue la Mano del Rey Robert Baratheon en 'Juego de Tronos', a Creg Stark le espera un futuro similar, aunque muy breve, de acuerdo con el libro 'Fuego y Sangre', en el que se convierte en una persona de máxima confianza para Aegon III, quien ocupará el Trono de Hierro tras la Danza de los Dragones. Aunque para ver si la serie sigue esa línea argumental, aún queda por ver qué ocurre en la temporada 2.

