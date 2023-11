Un protagonista de Daisy Jones and the Six, Sebastian Chacon, acusado de agresión sexual por 3 mujeres

Sebastian Chacon, actor neoyorkino de raíces colombianas y ecuatorianas, ha sido demandado por múltiples mujeres por conducta sexual inapropiada.

El inérprete se hizo muy conocido el año pasado con su papel de Warren Rojas en la aclamada serie Daisy Jones and The Six, que adapta el best seller de Taylor Jenkins.

Tres mujeres de identidad anónima han presentado una denuncia contra Chacon alegando "conductas de tortura" y "patrones de abuso sexual, físico y emocional" entre los años 2017 y 2022.

Según informa People en base a los documentos legales, la primera mujer afirma que Chacon la engañó y le hizo 'grooming' con 16 años para acabar agrediéndola sexualmente en su casa.

El segundo caso alega que la sometió a "actos sexuales forzados y violentos como la estrangulación". La tercera mujer denuncia que Sebastian la habría forzado mientras estaba inconsciente.

Chacon ha "negado vehementemente" las acusaciones y, según su abogado, es la verdadera víctima.

"En el curso de los últimos dos años mi cliente, Sebastian Chacon, y sus amigos cercanos y familia han sido abusados verbalmente, acosados y amenazados por las acusadoras. En este momento hay una investigación criminal en curso por su conducta. El señor Chacon niega categóricamente estas alegaciones. Las acusaciones falsas de agresión sexual tienen consecuencias que llegan muy lejos y se extienden más allá de los individuos directamente relacionados", expone.

"Las demandantes también han intentado extorsionar al señor Chacon con millones de dólares, y como se negó a comprometer sus valores éticos, el resultado es esta demanda. Mi cliente cooperará extensamente con cualquier investigación y aportará las pruebas necesarias para demostrar su inocencia", ha afirmado.