Percy Hynes White habría sido eliminado de la temporada 2 de Miércoles tras ser acusado de abuso sexual: "No está bien"

La carrera de Percy Hynes White estaba en ascenso cuando hace unos meses dio vida a Xavier Thorpe en la exitosa serie de Netflix Miércoles. Sin embargo, en enero fue acusado por una usuaria en Twitter de haber abusado sexualmente de varias mujeres a las que emborrachaba durante sus fiestas.

Desde entonces, el futuro del actor en la serie era incierto, pero ahora, 9 meses después de las acusaciones, White habría sido excluido de Miércoles, según ha confirmado para DailyMail una fuente cercana al actor.

"Percy es un joven maravilloso, esa es la verdad", ha afirmado la fuente. "Nunca volvió a participar en ninguna de las afirmaciones falsas que aparecieron en Twitter y que nunca se dieron seguimiento ni se fundamentaron".

La fuente ha añadido: "Percy es un actor respetuoso, amable y talentoso, un verdadero profesional. Es infaliblemente educado con todos, incluido el equipo y sus fans, la mayoría de los cuales le son leales como debe ser. Que Netflix lo elimine de la serie es una vergüenza. Fueron solo rumores falsos. Simplemente no está bien".

Percy Hynes White y Jenna Ortega en 'Miércoles' | Netflix

"Percy estará bien. La gente en el negocio conoce su carácter y talento. Netflix y la serie de Miércoles deberían avergonzarse de sí mismos por tratarlo tan injustamente", ha concluido.

Por el momento, Netflix todavía no ha comunicado ninguna decisión respecto al reparto de Miércoles debido a la huelga simultánea en Hollywood de actores y guionistas.

Por su parte, el actor también se pronunció públicamente a través de una publicación en su cuenta de Instagram: "A principios de este año, alguien a quien nunca había conocido inició una campaña de desinformación sobre mí en Internet. Debido a esto, mi familia ha sido engañada y mis amigos han recibido amenazas de muerte. Se utilizaron fotografías mías siendo menor de edad y ejemplos de mí actuando en personajes que se presentaron como odiosos".

Percy Hynes White se pronuncia | Instagram

"Mi amiga Jane fue retratada falsamente como una víctima, y ​​sus intentos de dejar las cosas claras han sido ignorados. Ella me dio permiso para incluirla en este mensaje", ha afirmado el actor. "Los rumores son falsos. No puedo aceptar que me presenten como alguien intolerante o criminalmente negligente con la seguridad de las personas. Este es el tipo de afirmaciones infundadasy dañinas que pueden generar desconfianza hacia las víctimas. Es muy angustiante saber que esta desinformación ha molestado a la gente".

"Estoy realmente agradecido por todos los que me apoyaron y ayudaron a compartir los hechos", confesaba. "El acoso a mi familia, amigos y compañeros de trabajo debe terminar, por favor. Gracias por tomaros el tiempo de leer esto".

Sin embargo, aunque el actor no esté en 'Miércoles', tiene planeados varios proyectos, entre ellos WinterSpringSummer or Fall , una comedia romántica junto a Jenna Ortega cuyo rodaje tiene previsto comenzar a principios de 2024 en Utah.