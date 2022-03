'Outlander' 6x03: Intento de suicidio, confesión de asesinato y empieza la guerra

¡Cuidado esta noticia contiene spoilers del 6x03 de 'Outlander'

Tras ver el último episodio de la serie protagonizada por Sam Heughan y Caitriona Balfe vamos a analizar los las diferentes tramas que han sucedido a lo largo del capítulo.

Un episodio llamado 'Templanza' donde vemos cómo Tom Christie cada vez está más en contra de Claire por su forma de pensar. Los problemas entre Fergus y Marsali aumentan y la guerra estalla tras la Masacre de Boston.

Roger salva al hijo de Marsali y Fergus

El episodio empieza con Roger salvando la vida Herry, el niño recién nacido de Marsali y Fergus, de morir ahogado después de que unos niños, entre ellos su hermano German, lo metieran en una cesta en el río.

Roger regaña a los pequeños por este acto y luego bautiza a Henry Christian: "Volved a molestarle y el mismísimo satán os arrastrará directamente al infierno", reprocha a los niños

Sus padres les han contado que los niños como Henry Christian son hijos del demonio y que el agua rechaza su maldad. Tras el incidente Fergus muestra a Claire su preocupación por el futuro de su hijo: "¿Tendrá una vida feliz? ¿Se casará?", se pregunta el francés.

Roger (Richard Rankin) salva al hijo de Fergus y Marsali en el 6x03 de 'Outlander' | Starz TV

A lo que Claire contesta: "No veo porque no. O porque no puede recibir una educación o aprender un oficio".

Entonces Fergus cuenta que en su pasado conoció a varias personas con enanismo, trastorno que sufre su hijo. En el burdel donde estaba de pequeño en París a veces compraban a algunos de ellos para prostituirlos con clientes que buscaban experiencias distintas. Se hizo muy amigo de uno de ellos a quien encontró muerto con el cuello cortado: "La madame vendió su cuerpo a un médico. Los descuartizaban y vendían para la adivinación", dice conmocionado.

Por lo que a Fergus le da miedo que su hijo lleve una vida así. Además, Fergus cree que es el culpable de que su hijo naciera de esta forma porque no defendió a Marsali cuando la atacaron y pegaron en el vientre Lionel Brown y sus hombres.

Claire consuela a Fergus en el 6x03 de 'Outlander' | Starz TV

Claire opera a Tom Christie

Tom llega a la consulta de Claire para que le opere la mano, después de que se le haya curado la herida de la otra. Claire accede y le dice que va a preparar el instrumental y el éter. Pero Tom se niega a que use "sus pociones" con él. Ya que según Tom son obras del diablo.

Claire procede a operar sin anestesia. Tom considera que la mejor opción es rezar sus oraciones. Pero cuando corta el dolor es tremendo y Jamie le ofrece whisky a Tom para después leer en alto la biblia. Finamente la operación funciona.

Malva se acerca al joven Ian

Malva y el Joven Ian en el 6x03 de 'Outlander' | Starz TV

Malva observa curiosa desde la ventana la operación de su padre. El joven Ian la descubre y le confiesa que ella quiere ser curandera pero no quiere que su padre se entere.

Ian acompaña a Malva a su casa. Durante el paseo la joven confiesa al sobrino de Jamie que ahorcaron a su madre por bruja.

Luego vuelven a coincidir y tienen una conversación donde se conocen más y se van acercando poco a poco.

Los problemas aumentan entre Fergus y Marsali

Fergus (César Domboy) en el 6x03 de 'Outlander' | Starz TV

Marsali llega a casa y se encuentra a Fergus bebiendo y con los niños desatendidos: "Me prometiste que lo dejarías, eres mucho mejor que esto mi amor", le reprocha.

Masali le dice que sabe lo que la bebida hace a los hombres y le asegura que no pasará por ello. Pero le dice que quiere ayudarlo. Entonces Fergus le responde que no puede ayudarlo: "Se supone que soy yo el que debe ayudarte. Mantenerte a ti y a los niños".

La esposa dice con seguridad que ella puede defenderse y confiesa, para consolarlo, que Lionel no murió fue ella quien lo mató. "Me amenazó, nos amenazó a todos. Me dijo que quemaría la casa con nosotros dentro".

Entonces Fergus le echa en cara: "No necesito que una mujer me proteja. Pero sí necesito un trago".

Marsali le dice que si tiene sed y va a por una jarra que acaba tirándosela encima de la cabeza para después echarlo de casa para terminar con este frase sentenciadora: "Quiero un hombre completo o ninguno".

Tom se disculpa con Claire

Claire está un poco atormentada porque ha vuelto a tener una pesadilla con Lionel Brown. Para evadirse baja a la consulta, donde descansa Tom tras la operación, para ver ver cómo se encuentra.

La curandera le aconseja que tiene que hacer una serie de ejercicios para recuperar la movilidad. En medio de la conversación Tom reprocha a Claire que no se tape el pelo como toda mujer decente, empezando así a mostrar sus primeras reticencias al estilo de vida de la viajera en el tiempo.

Además, Tom afirma delante de Claire que no cree que sea una bruja. Entonces Claire le dice que si no cree en ellas ya que la Biblia las menciona. Pero él declara que cree en las brujas pero que Claire no es una de ellas.

Después Claire le da algo de comer y Tom le pide disculpas por su comportamiento durante la operación.

Claire sube a la habitación con Jamie y pregunta a su esposo si a Tom le dan miedo las mujeres o si tiene miedo de pecar, por sentirse incómodo cuando ella le tocaba la mano.

Entonces Claire pregunta a Jamie si ambos se fueron de Ardsmuir a la vez. El soldado asegura que sí, cuando cerraron la cárcel y que a Tom lo trasladaron a las colonias para que terminara su condena.

Momento en el que Claire cae en la cuenta de que Malva tiene 18 años, lo que coincidiría el nacimiento de la hija menor de Tom con su permanencia en la cárcel mientras cumplía condena.

"Tal vez volvió a casarse cuando llegó a las colonias", dice Jamie para encontrar una solución.

Richard Brown traerá problemas a Claire y su familia

Una semana después de la operación Tom vuelve a la consulta de Claire para revisarle la mano, que está mucho más recuperada.

Mientras lo chequea Claire pregunta a Tom si le gusta leer novelas. Christie le dice que antes las repudiaba pero que Ardsmuir le hizo cambiar de idea ya que fue algo que ayudó a los hombres a evadirse. Entonces Claire le deja el libro de Tom Jones.

Antes de irse Tom le dice a Claire que Richard Brown les ha ofrecido su comité de seguridad por si lo necesitan. La cara de Claire cambia y le dice que espera que lo haya rechazado: "Ese hombre no es de fiar".

Jamie se encuentra con Malva

Jamie (Sam Heughan) y Malva (Jessica Reynolds) en el 6x03 de 'Outlander' | Starz TV

Jamie encuentra a Malva buscando níscalos. Entonces él pregunta a la joven si su hermano y ella tienen la misma madre, a lo que ella dice que "por su puesto". Para después preguntar si nació en Escocia o aquí.

"Tanta curiosidad le despierto señor", le responde Malva. Para luego decir que en Escocia "aunque no me acuerdo de nada".

Sin duda, Jamie solo trataba de sacarle información tras la conversación que tuvo con Claire sobre las fechas de su nacimiento y la estancia de su padre en prisión.

Fergus se pelea con un matrimonio

Están de celebración en Faser's Ridge y Fergus ya ha bebido demasiado. Un matrimonio de avanzada edad lo mira con ojos de desaprobación.

Entonces el joven le dice a la mujer que lo que le tenga que decir lo haga a la cara o lo que piensa de su hijo. Así la señora lo llama borracho y dice que su hijo es "una aberración".

Fergus le tira la bebida encima a la mujer y pega al marido. "Sin duda es una maldición que un niño tenga ese aspecto", dice ella ante todos.

Entonces Claire le dice: "¿Como se atreve"?. La mujer continúa afirmando: "La bebida es el zumo del diablo. No es eso lo que usted dice señor Christie.

Entonces Tom afirma que los Faser les han abierto las puertas de su hogar por lo que "los respetaremos ante los ojos del señor con piedad y misericordia".

La carta de Tom a Claire, empieza su enfrentamiento

Malva, Thomas y Allan Chirstie en 'Outlander' | Straz TV

Al final del episodio Tom devuelve el libro a Claire quien lo encuentra con una nota donde dice: "Esto es pura indecencia. Esperaba más de usted".

Luego vemos como Tom recupera la movilidad de su mano y puede volver a azotar a su hija, ya que era una de las finalidades que buscaba. Mientras vemos a Allan llorando mientras escucha los latigazos a su hermana.

Fergus intenta suicidarse

Tras su pelea, Fergus se retira a una parte escondida del bosque donde tiene la intención de acabar con su sufrimiento y empieza a cortarse las venas.

Pero Jamie caminaba por la zona y logra ver a Fergus. Por lo que no duda en llamarle la atención. "No mi lord, déjeme", dice el francés. Entonces Jamie y Fergus empiezan a forcejear mientras el segundo suplica: "Déjeme morir".

Jamie consigue cogerle el brazo para presionar la herida mientras le dice: "Marsali y los niños te necesitan". A lo que Fergus contesta: "Esto es por ellos. Marsali podrá volver a casarse y encontrar a un hombre que se ocupe de ella y de los niños y proteger a Henry Christian. Yo no puedo. No soy nada. Soy un inútil".

"Inútil? Mantuviste a la familia unida mientras estuve en Ardsmuir. Me ayudaste en la imprenta mientras lloraba la perdida de Claire y con esta mano hiciste uno de los mejores whisky que hayan probado mis labios", le dice Jamie.

"Es a ti a quién necesitamos ¿Lo entiendes, hijo mío?", comenta el escocés para hacer entrar en razón a Fergus. Pero éste considera que ya no es como era antes: "Ya no soy el que fui mi lord. No volveré a ser ese hombre"

"Sí puedes. Lo serás", afirma Jamie para después ver como él y Claire llevan a Fergus a casa con Marsali donde lo recibe con su hijo en brazos: "Lo siento, nunca más", se oye decir a Fergus.

Empieza la guerra

Sam Heughan y Caitriona Balfe como Jamie y Claire Fraser en la temporada 6 de 'Outlander' | Starz TV

El mayor MacDonals llega a Fraser's Ridge para anunciar a Jamie y Claire que la carta donde solicitaba armas ha sido bien recibida: "parece que la lealtad y buena voluntad del cherokee Snowbear no podía llegar en mejor momento", dice el soldado.

La masacre de Boston lee Claire en el periódico que le muestra el soldado: "Un contratiempo. Supongo que el rey lo verá como un acto de agresión directa".

Entonces Claire le dice a Jamie: "Ya empieza la tormenta. La guerra, ya está aquí".

