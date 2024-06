Noah Schnapp, expulsado de un bar tras "emborracharse agresivamente" y perder el control: "No podía mantenerse en pie"

Al igual que el resto de sus compañeros, Noah Schnapp está terminando de rodar Stranger Things 5, la última temporada de la aclamada serie de Netflix. El elenco se reunió por fin a comienzos de este año para cerrar la historia de Once y compañía tras sufrir múltiples retrasos por la huelga de Hollywood del año pasado.

Entre tanto, algunos de sus protagonistas, como Finn Wolfhard, han opinado qué esperan del final de la serie y cómo quieren que acabe, aunque con diferencias de opiniones.

Pero el actor de Will Byers ha sido noticia por algo ajeno al mundo de Hawkins. Y es que, el joven ha sido expulsado de The Palace, un local de Nueva York, tras emborracharse agresivamente según han indicado testigos a Page Six.

Finn Wolfhard y Noah Schnapp como Mike y Will como 'Stranger Things' | Netflix

Al parecer, el intérprete "perdió el control" tras una noche de fiesta en la que molestó a unos clientes para beber de su tequila con él y su grupo. Schnapp se enfadó después de que éstos se negaran a beber con él porque no tiene la edad mínima para beber alcohol en Estados Unidos (21 años).

"Estaba tan agresivamente borracho que la seguridad lo escoltó afuera alrededor de la 1:30 am", señaló la fuente, añadiendo que el actor se fue a la acera y "claramente no podía mantenerse en pie".

Noah Schnapp en 'Stranger Things' | Netflix

No es la primera polémica que protagoniza la estrella a pesar de su corta edad, ya que en 2022, Doja Cat le llamó serpiente de mierda tras revelar unas conversaciones privadas en las que la cantante le preguntaba por Joseph Quinn (Eddie Munson en Stranger Things).

También, Hannah Goodwin, conocida por el reality The Bachelor, le puso en evidencia por no cumplir una promesa que le hizo.

En lo que respecta a Stranger Things, parece que habrá que seguir tirando de paciencia, pues no llegará hasta 2025.