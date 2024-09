Nicole Kidman pidió permiso a Naomi Watts para trabajar con su ex Liev Schreiber en La pareja perfecta

Nicole Kidman se encuentra en un momento muy bonito de su carrera. Se acaba de estrenar su nueva serie, La pareja perfecta, y también ha presentado en la última edición del Festival de Venecia la nueva películaque protagoniza con Antonio Banderas, Babygirl, que le ha valido el premio a mejor actriz en la ciudad de los canales.

Durante la promoción de La pareja perfecta, en una entrevista para Entertainment Tonight, ha confesado que recibió el visto bueno de Naomi Watts para trabajar con su exmarido, Liev Schreiber. "He oído que le preguntaste primero a Naomi si le parecía bien", comenta el actor de Ray Donovan, algo que la intérprete afirmó. "¿No es increíble? Así de unidas están", añadió él.

A su vez, en el Festival de Cine de Toronto, la intérprete de Lo imposible confesó a Entertainment Weekly: "Siempre nos llamamos, somos mejores amigas. Fue muy amable por su parte hacer eso".

Watts y Schreiber estuvieron juntos desde 2005 a 2016 y tuvieron dos hijos, Sasha (17 años) y Kai (16 años). A pesar de su separación, hoy en día ambos mantienen una muy buena relación, debido a sus hijos.

Naomi Watts y Liev Schreiber | Getty

Por su parte, Kidman y Watts se conocieron en 1980, cuando coincidieron en el casting para un anuncio de bañadores y comenzaron a entablar relación. Tras conocer que ninguna de las dos había conseguido pasarlo, la actriz de Los otros ofreció a Watts compartir un taxi para ir a su casa, ya que esta última había perdido el autobús. La intérprete británica ha descrito a su amiga como "la persona más generosa". "Me ha abierto las puertas de su casa. Me ha hecho sentir como parte de su familia. Ella ha sido como la hermana que nunca he tenido", añade Watts.

Desde que se conociesen ese día en esta audición, solo han podido trabajar juntas en la película La primera experiencia en 1991. Aunque ambas también protagonizaron un impresionante e inesperado beso en 2015 cuando Naomi le entregó el premio Crystal Award a Nicole en la gala de los Women In Film Crystal.

Con estas declaraciones de Nicole Kidman han vuelto a demostrar la bonita relación que comparten y que, además, se extiende también a su exmarido, Schreiber. La pareja perfecta ya se puede ver completa en Netflix, con un total de 6 capítulos.