Muere Linda Lavin, mítica actriz de Hollywood, a los 87 años

Linda Lavin, conocida por su icónico papel como Alice Hyatt en la exitosa serie de televisión Alice, ha fallecido este 29 de diciembre a los 87 años en Los Ángeles. La actriz luchaba contra complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón diagnosticado recientemente. Lavin, aclamada por su versatilidad artística, dejó un legado profundo tanto en la televisión como en el teatro, donde destacó en Broadway durante varias décadas.

Nacida el 15 de octubre de 1937 en Portland, Maine, Lavin comenzó su carrera artística en Broadway en la década de 1960. A lo largo de su trayectoria teatral, cosechó varios premios, incluyendo un Tony en 1987 como Mejor Actriz por su papel en Broadway Bound. Además, fue nominada por su participación en Last of the Red Hot Lovers en 1970. Sin embargo, fue en la televisión donde Lavin alcanzó gran popularidad, especialmente gracias a Alice, donde interpretó a una madre soltera en busca de una nueva vida. Su papel le valió dos Globos de Oro y una enorme base de fans.

Linda Lavin en The O.C. | Fox

A lo largo de los años, Linda Lavin también hizo importantes apariciones en otras producciones televisivas, como The O.C., donde interpretó a la 'Nana' de Seth Cohen. También pudimos verla con papeles invitados en Los Soprano y Elsbeth (spin-off de The Good Wife, donde también participó). Más recientemente en Fachadas (No Good Deed), la serie recién estrenada de Netflix con Lisa Kudrow. Lavin también brilló en el cine y la música, mostrando su increíble versatilidad artística.

Linda Lavin este año en Fachadas (No Good Deed) | Netflix

La carrera de Linda Lavin no se limitó a una sola disciplina, y su capacidad para conquistar el teatro, la televisión y la música la hizo una figura única. Su legado en el entretenimiento perdurará, no solo por sus papeles memorables, sino también por su calidez y su dedicación profesional que la convirtieron en una artista querida por varias generaciones.

Lavin deja un vacío en el mundo del entretenimiento, pero su huella permanece gracias a sus inolvidables interpretaciones.