Milly Alcock cuenta el duro recibimiento que tuvo en La casa del dragón: "No puedo hacer esto, es un gran error"

El fenómeno Juego de tronos dejó tras de sí un gran universo, y su precuela, La casa del dragón, no tardó en convertirse en otro éxito para HBO.

En su primera temporada, ambientada casi dos siglos antes de los acontecimientos de la serie original, una de las grandes revelaciones fue Milly Alcock, quien interpretó a la joven Rhaenyra Targaryen y conquistó a la audiencia con su carisma y presencia.

Milly Alcock | Getty

Sin embargo, a pesar del cariño que el público le mostró —especialmente cuando la serie dio el salto temporal y su personaje pasó a estar interpretado por Emma D'Arcy, lo que provocó que muchos fans lamentaran su desaparición—, Alcock no tuvo un aterrizaje fácil en el rodaje. De hecho, su experiencia inicial en el set fue bastante dura, según ha contado en The Tonight Show.

La actriz australiana ha confesado que recibió una advertencia nada más comenzar. "En mi segundo día en La casa del dragón, uno de los... no voy a decir quién, pero alguien de muy alto rango, me apartó y me dijo: 'Vamos a ponerte un coach de interpretación'", recuerda Alcock.

La confesión deja claro que el comentario no le ayudó precisamente a ganar confianza. Más bien todo lo contrario. "Solo confirmó todo lo que ya sospechaba, [que] no soy muy buena en mi trabajo", dice con una sonrisa resignada. "¿Sabes a lo que me refiero? Pensé: 'No puedo hacer esto. Es horrible. Es un gran error'".

A pesar de ese inicio complicado, la actriz compartió pantalla con figuras como Emma D'Arcy, Matt Smith y Rhys Ifans durante la primera temporada y se ganó el cariño de todo el público, hasta el punto que fue muy aplaudida su breve aparición en la segunda temporada cuando hubo una oportunidad de usar una versión joven de Rhaenyra.

No es la primera vez que Milly se sincera sobre su ansiedad y lo difícil que ha sido navegar un papel en una franquicia tan grande y con tantas expectativas, y ya reconoció estar "desbordada por la fama".