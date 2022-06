Matthew Morrison, que interpretaba a Will Schuester en 'Glee', ha sido despedido repentinamente de 'So You Think You Can Dance', un concurso del que era juez, tras la acusación de una participante por haber, supuestamente, intercambiado mensajes inapropiados con ella en redes sociales, según informa People.

Ahora, tras su despido, Matthew ha compartido un vídeo en su Instagram, donde lee los mensajes que intercambió con esta concursante para defenderse de los rumores que precipitaron la decisión de Fox y de la productora del programa: "No tengo nada que esconder, así que por transparencia voy a leeros el mensaje que escribí a la bailarina en el programa".

A continuación lee el mensaje de su teléfono: "'Hola, soy Matthew, si no te importa me encantaría tener tu teléfono y comentarte algunas cosas'. Fin". Asegura que el motivo de aquel mensaje era puramente profesional y no había otras intenciones: "Se lo envié porque esta bailarina y yo compartíamos un mutuo aprecio por un coreógrafo al que conozco desde hace 20 años, y yo estaba intentando conseguirle un trabajo como coreógrafa a ella en el programa".

"Es devastador que vivamos en un mundo donde los rumores y las vidas de las personas circulan por ahí a base de clickbait. Creo que esto va mucho más allá de mí y de esta historia. Esta cultura de los rumores es tóxica y esta destruyendo nuestra sociedad, tenemos que hacerlo mejor", ha comentado el actor de 'Glee'.

También lamenta el desenlace que ha tenido para él esta situación, tras su despido del programa, pero no quiere que ello afecte a la reputación del show: "De ninguna manera quiero que esto afecte al programa, porque para mí el baile siempre ha sido algo curativo y unificador. Y genuinamente, deseo lo mejor a todos los concursantes y a mis compañeros del jurado". Aún está por ver la reacción de la bailarina que acusó a Morrison, y si el programa rectifica su decisión, o si, por el contrario, Matthew Morrison acaba también tocado por la llamada 'maldición de Glee'.

