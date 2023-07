Kit Harington y Rose Leslie se convierten en padres por segunda vez: "Están encantados"

Kit Harington y Rose Leslie coincidieron en 2011 en el set de 'Juego de Tronos' donde interpretaron al bastardo Jon Snow y a Ygritte. Sus personajes fueron amantes en la icónica serie y esa química traspasó la pantalla, los actores se enamoraron rápidamente el uno del otro. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando confirmaron oficialmente su relación, y poco después, en septiembre de 2017, anunciaron su compromiso. La pareja se casó el 23 de junio de 2018 en la Iglesia parroquial Rayne en Aberdeenshire, Escocia.

Harington y Leslie dieron la bienvenida a su primer hijo en 2021, el pequeño ya tiene 2 años aunque el nombre se desconoce porque han preferido mantenerlo en privado. En febrero, el protagonista de 'Juego de tronos' anunció que estaban esperando su segundo hijo durante 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

"Estoy aterrorizado. Ya sabes, con el primer bebé, era como caminar sobre las nubes y bailar a través de campos de margaritas durante nueve meses, bueno, el hombre lo está, de todos modos", admitió. "Pero esta vez, la verificación de la realidad es mucho más corta. Te vuelves práctico muy rápido", continuó Harington.

Rose Leslie y Kit Harington, Ygritte y Jon Snow en 'Juego de Tronos' | HBO

Sobre cómo se estaba tomando la noticia su hijo de dos años, Harington afirmó que no estaba seguro de que todavía lo hubiera "entendido conceptualmente". "Estamos tratando de prepararlo para eso. Señalamos la barriga de Rose y decimos: 'El bebé de mamá, el bebé de mamá'. Y señala su barriga y dice: 'Mi bebé'".

Al parecer, la pareja ya ha dado a luz a su segundo hijo y, esta vez, se trata de una niña. Según ha confirmado una fuente para People, Harington y Leslie "están encantados de haber dado la bienvenida a una niña a la familia".

En la actualidad, Harington está trabajando en 'Snow', la secuela de su personaje en 'Juego de Tronos' que conquistó el corazón de tantos fans. El actor, además, ha estrenado su serie 'Explorations' junto a Meryl Streep en la que se presenta un futuro afectado por las consecuencias del cambio climático.

En una entrevista para ET, Harington ha admitido que el hecho de haber sido padre le ha cambiado la percepción que tiene sobre los problemas que afectan en la actualidad y ha comentado que tanto él como Leslie se sienten muy comprometidos con el planeta. "Es una conversación regular que mi esposa y yo tenemos sobre nuestro hijo y, como está embarazada, para el futuro de nuestros hijos. Lo veo de alguna manera como si la generación de nuestros padres no se diera cuenta. Nosotros nos estamos volviendo muy conscientes. Y sería nuestro deber, y el deber de mis hijos, enfrentarlo. Será el gran desafío de su generación, pero no deja de ser el desafío de la nuestra también", ha afirmado.