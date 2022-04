Rose Leslie habla sobre su hijo con Kit Harington y cómo han lidiado con las adicciones del actor

Kit Harington y Rose Leslie se conocieron en el set de rodaje de 'Juego de Tronos' en el año 2011 donde encarnaban a Jon Snow e Ygritte, poco después iniciarian una relación aunque no sería hasta 2016 cuando ambos confirmaron que estaban juntos. Un año después, en 2017, la pareja se comprometió, y en junio de 2018 se casaron en el castillo familiar que la actriz tiene en Escocia. Boda a la que acudieron los actores de 'Juego de Tronos'.

En febrero del año pasado, su matrimonio pasó por un antes y un después: Kit y Rose fueron padres de su primer hijo, sobre el que, desde entonces, han mantenido un cierto hermetismo. Tanto es así que ni siquiera se ha dado a conocer su nombre. Pero Kit sí se ha sincerado últimamente sobre algunos aspectos que conlleva su maternidad y su matrimonio, incluido a quién le toca levantarse cuando su bebé empieza a llorar de madrugada.

"Ha habido muchos momentos muy satisfactorios, como cuando Kit y yo acordamos que tenía que ser él el que se levantar si empezaba a llorar en mitad de la noche, ya que era yo la que tenía que levantarse a trabajar", ha contado la actriz escocesa a Harper´s Bazaar.

Aunque su marido pudiera ocuparse del niño, Rose Leslie admite que le costaba mucho irse y dejarlo en casa cada mañana: "Era algo brutal, como si me lo quitaran de mis brazos. A veces dudaba que pudiera verlo en 6 meses. Era muy duro".

Rose Leslie habla de los problemas de adicción que tuvo Kit Harington en el pasado

Aunque la actriz esté encantada con su marido a la hora de organizarse para cuidar a su bebé, no está dispuesta a tener que cuidar también de Harington: "He aprendido mucho sobre adicciones, y es algo sobre lo que Kit siempre tendrá cuidado, pero depende de él si decide o no beber otra vez. Él es responsable de su comportamiento, no yo".

Kit Harington también contó a People lo que está suponiendo para él ser padre: "Lo que más me sorprendió es que siempre te avisan de la gran responsabilidad que es ser padre, pero no lo puedes saber realmente hasta que te toca, cuando te das cuenta de que no puedes descansar de ser padre, y que esto va a ser para siempre".

