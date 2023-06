Kim Cattrall se sincera sobre el futuro de Samantha en 'And just like that' y confiesa por qué hizo este cameo

La actriz Kim Cattrall vuelve a interpretar al mítico personaje de Samantha Jones en un cameo que veremos en la temporada 2 de 'And Just Like That...', el spin-off de 'Sexo en Nueva York'.

Esta noticia nadie la esperaba ya que todos los seguidores de la serie conocen las tensiones que hay entre las actrices del reparto y, se sabe, que Cattral no tiene ningún tipo de relación con sus excompañeras de la serie: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Cattrall solo aparecerá en un capítulo en el que mantendrá una conversación telefónica con la protagonista Carrie Bradshaw, a quien da vida Sarah Jessica Parker. Además la estrella de "Sexo en Nueva York" ha sido muy contundente con su vuelta a la serie y aseguró que no volvería si no se cumplían unas estrictas condicionesque no dejaron indiferente a nadie.

'Sexo en Nueva York' | HBO

Ahora en una entrevista para 'The View' ha hablado sobre cómo se decidió la escena del spin-off en la que aparecerá: "Es muy interesante recibir una llamada del jefe de HBO diciendo: '¿Qué podemos hacer?' Y yo dije: 'Umm déjame ser creativa'", compartió Cattrall.

"Y una de esas cosas fue recuperar a Pat Field porque pensé que si iba a volver, tenía que volver con el estilo de Samantha. Tengo que impulsarlo. Y lo hicimos", reveló.

La actriz es íntima amiga de Pat Field, quien vistió al reparto durante la serie 'Sexo en Nueva York' y sus dos películas derivadas, pero no volvió para la secuela de HBO 'And Just Like That...'

Sin embargo Cattrall aseguró que si volvía tendría que ser de su mano: "Una de las cosas que siempre quise fue que Pat Field me peinara, algo que también hace para 'Glamorous'", refiriéndose a su nueva serie de Netflix. "Le dije: 'Voy a volver'. Ella me dijo: '¡La gente será tan feliz! Haz feliz a la gente. Eres divertida'", contó a la revista 'Today'.

Las actrices de 'Sexo en Nueva York', Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker | Getty

Tras conocerse la noticia, la actriz de 66 años, ha confesado si estaría dispuesta a volver a la serie: "Esto es lo más lejos que voy a llegar"." No creo que me despida nunca de Samantha. Es como muchos otros personajes que he hecho a lo largo de los años. Me siento muy unida emocionalmente a mis personajes y los protejo. Ella me dio mucho y se lo agradezco un montón".

Sara Jessica Parker ha querido acallar los rumores de enemistad entre ella y Cattrall y dio su opinión en la revista 'Sunrise' sobre el cameo que hará en la próxima temporada: "Fue una idea que tuvimos sobre nuestros 25 años y su celebración".

"Ella había aparecido en la primera temporada y simplemente era coger esos textos y volver a ponerles cara. Es una cara preciosa que nos encanta y que al público le ha encantado siempre. Es sólo un cameo rápido, sólo una llamada telefónica. Y es muy familiar".

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall | HBO

Michael Patrick King, director de la serie, ha hablado con 'People' a principios de este mes sobre el cameo sorpresa de Cattrall: "No sé qué pasó, porque no empezamos la temporada pensando en esto", dijo King, de 68 años. "Algún tipo de magia universal cambió. No sé si los fans lo manifestaron. No sé qué ocurrió. Tal vez algo relacionado con el 25 aniversario atrajo mucha energía y, de repente, Kim dijo: 'Muy bien, me pasaré por aquí'".

Sin embargo el showrunner también dijo a 'People' que el personaje de Cattrall siempre había existido en el universo 'And Just Like That...' en su mente: "Siempre he tenido a Samantha Jones en 'And Just like That...'", compartió. "En mi conciencia y en mi escritura, en todos los escritos, ella siempre ha estado en Londres y enviando mensajes de texto.

Me dije: 'Samantha vive, así que mantengámosla viva para mí, para la escritora, para Carrie, para Miranda, para Charlotte y para el público'".