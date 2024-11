Kieran Culkin habla de la trágica muerte de su hermana, Dakota Culkin: "Perdí una parte de mí"

El actor Kieran Culkin siempre estará ligado a su hermano, Macaulay Culkin, como una de las familias de intérpretes más conocidas.

Pero lo cierto es que los Culkin eran en realidad siete hermanos, que crecieron en Nueva York muy unidos a su madre, mientras que tuvieron muchos problemas con su padre.

Todos se vieron muy afectados por la trágica muerte de su hermana, Dakota Culkin, en 2008. La joven falleció de un traumatismo tras ser atropellada por un coche en Los Angeles.

Kieran Culkin, ahora en un gran momento profesional tras la popularidad y premios que le ha brindado Succession, es uno de los que más la recuerda y ya reconoció que no creía que fuera algo que pudiera superar nunca. También su hermano Macaulay rindió su homenaje a Dakota poniéndole su nombre a su primer hijo con Brenda Song.

Los hijos de Macaulay Culkin y Brenda Song | Getty

Ahora, Kieran ha vuelto a recordar a Cody, como la llamaban cariñosamente, al reflexionar sobre su personaje de Roman Roy en Succession con CBS News.

"Cuando llevaba un par de temporadas me di cuenta de que había algunas cosas de Roman que hacía que me quedé en plan, 'Oh, eso es de mi hermana. Ese era su sentido del humor'", revela.

"Ella siempre podía encontrar exactamente las palabras correctas para burlarse de ti y que te calaran, pero lo hacía siendo muy graciosa y hacía reír a toda la habitación. Era ella", asegura Culkin.

Kieran y Macaulay Culkin | Getty

"Solo sabía quién era yo por quiénes eran mis hermanos. Así que, perder una fue perder una gran parte de mí mismo. Perder a una de mis personas favoritas del mundo, no se hace más fácil. Pero te acostumbras", reconoce con emoción.

16 años han pasado, pero Kieran no olvida su conexión con su hermana mayor.