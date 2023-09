Josh O'Connor habla sobre el peso de la fama tras su paso por 'The Crown': "Fue una época jodida"

'The Crown' es una de las series más populares de los últimos años y, a lo largo de sus hasta ahora 5 temporadas, ha ido amasando una gran cantidad de fans. Sin embargo, parece que tendrán que esperar un poco para ver su última temporada debido, entre otras cosas, al parón que sufrieron por la muerte el año pasado de la reina Isabel, encarnada por Imelda Staunton.

Cada tanda de episodios la protagonizan los personajes más influyentes de las últimas décadas de la Corona Británica. Y, como no podía ser de otra forma, aparece el rey Carlos de Inglaterra, al que da vida Josh O'Connor en su etapa de príncipe.

Interpretar a este papel debería haber sido un motivo de alegría y más en una producción con millones de espectadores, pero lo cierto es que el actor ha contado que su paso por la serie fue duro debido a la fama que generó.

"Fue una época jodida. Me pareció muy impactante que la gente me detuviera por la calle", ha revelado en una entrevista para GQ. "Quieres estar en cosas que sean exitosas y visibles, pero creo que a veces subestimamos lo poderosa que puede ser incluso una ligera pérdida de anonimato", reflexionó después de dejar atrás lo de ser un actor que pasara desapercibido.

De hecho, estuvo a punto de rechazar el papel ya que es republicano hasta que leyó el guion y le atrajo la idea de la "jaula de oro" en la que creció el monarca y que el sentido de su vida no estuviera completado hasta que su madre muriera.

Josh O'Connor, Mejor Actor en los Emmy por 'The Crown' | Getty Images

"Lo que estaba haciendo en mi carrera antes de 'The Crown'... Simplemente quería seguir haciéndolo", señaló sobre las ganas de volver a sus inicios para seguir trabajando en pequeñas películas.

Su próxima película es 'Rivales', de Luca Guadagnino y protagonizada por Zendaya, con la que comparte escenas íntimas de las que habló la actriz recientemente.

Tras ella, le espera 'The History of Sound', con Paul Mescal o 'Lee', con Kate Winslet. Por su parte, la temporada 6 y última de 'The Crown' se estrenará, previsiblemente, antes de que acabe 2023.