Johnny Galecki sorprende al revelar que está casado y que ha sido padre de nuevo

La serie de The Big Bang Theory fue todo un éxito a nivel mundial. Uno de los actores más queridos del proyecto es Johnny Galecki, que interpretó a Leonard. Desde que acabó el rodaje de la serie en el año 2019, el intérprete ha estado bastante alejado del foco mediático y han sido pocos los datos que se han tenido sobre su vida privada.

Se sabía hasta la fecha, en lo que respecta a su vida sentimental, que había salido con su compañera de rodaje Kaley Cuoco al principio de la serie. Después, en el año 2019 fue padre de su hijo Avery con su novia de entonces Alaina Meyer, aunque rompieron en el 2020. Ahora, se ha desvelado un sorprendente cambio de rumbo en su vida.

En un reportaje realizado por la revista de decoración, arquitectura, arte y diseño, Architectural Digest, Galecki ha mostrado su nuevo hogar en Nashville con sorpresas incluidas. Al parecer, el actor se ha casado y ha tenido una hija.

Según se cuenta en la publicación, su actual mujer se llama Morgan y durante la sesión de fotos a la pareja en su casa contaron que estaban esperando su primera hija en común. La niña ya ha nacido y la han llamado Oona Evelena.

En la entrevista cuentan datos sobre cómo llegaron a Nashville y decidieron construir su hogar. Johnny ha confesado que, a pesar de haber vivido durante 30 años en Los Ángeles, nunca se había sentido en casa hasta ahora: "Nunca me sentí como un angelino. Y lo intenté. Lo digo con tristeza no con esnobismo. Treinta años es mucho tiempo para vivir en una ciudad en la que no te sientes tan cómodo".

Además, ha querido mostrar a través de redes sociales algunas imágenes del reportaje en cuestión y las ha acompañado de las siguientes palabras: "Gracias por el buen reportaje en el bonito fondo de nuestras vidas mientras estamos en pie y sonriendo".

El actor ha continuado: "Lo colocaremos en nuestra cápsula del tiempo familiar y lo apreciaremos durante muchos, muchos años".

Galecki no es muy activo en su cuenta de Instagram, pero de vez en cuando se anima a mostrar en alguna publicación las actividades que hace con su otro hijo o alguna imagen suya o con amigos disfrutando.

Ahora, el actor está en una nueva etapa vital y se ha mostrado muy agradecido por ello mientras enseñaba el gran hogar que ha creado con todo tipo de lujos para su mujer y sus dos hijos.