Johnny Galecki confiesa por qué no quiso hacer pública su relación con Kaley Cuoco en 'The Big Bang Theory': "Hirió sus sentimientos"

Tres años después del final de la serie, los fans de 'The Big Bang Theory' vuelven a estar de enhorabuena por la publicación de 'The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Series', la guía total que cuenta los entresijos y secretos que vivieron sus protagonistas a lo largo de 12 temporadas.

Y uno de ellos hará las delicias de quienes disfrutaron la historia de amor entre Leonard (Johnny Galecki) y su vecina de enfrente, Penny (Kaley Cuoco), quien acabó sucumbiendo a los encantos de este entrañable físico, a pesar de su impertinente compañero de piso Sheldon (Jim Parsons).

Y es que, años después del final de la serie, sus protagonistas han contado que Kaley y Johnny estuvieron saliendo juntos entre 2006 y 2008, cuando grababan las primeras temporadas. Un secreto que guardaron con total discreción.

Así lo cuenta Kaley Cuoco a la revista Vanity Fair: "Tuve un 'crush' con Johnny muy pronto. Ni siquiera lo ocultaba. Él iba con mucha seguridad y confianza. Los dos estábamos conociendo a otras personas en aquel momento, pero llegó un punto en el que yo solo tuve ojos para Johnny".

"Después, cuando me enteré de que él también tenía ojos para mí, pensé 'esto va a ser un problema'", recuerda Cuoco. Johnny Galecki, por su parte, no se estaba dando tanta cuenta de la conexión: "No tenía ni idea de que le gustaba a Kaley hasta que empezamos a salir".

Un romance que traspasó la ficción, ya que sus personajes de Penny y Leonard protagonizaron la principal historia de amor a lo largo de la serie, y la favorita de los fans. Precisamente por ello, cuenta ahora Kaley, hubo mucha tensión en su romance. Se dieron el primer beso de la serie en el episodio 6 de la primera temporada.

Penny y Leonard en 'The Big Bang Theory' | CBS

"Todas esas escenas hasta que de verdad empezamos a estar juntos... era obvio que algo había ahí. Esa química, nos gustábamos el uno al otro. Y aquello duró toda la primera temporada hasta que empezamos a salir", cuenta ahora Kaley, quien menciona una escena en concreto, también de la temporada 1, en la que Leonard salva a Penny de caer en el ascensor, y la coge en brazos. Kaley cree que fue rodando aquello cuando se "enamoraron".

Una vez empezaron a salir como pareja, la cosa fue muy en serio, según cuenta el actor: "Kaley y yo estuvimos pensando en casarnos". Sin embargo, su relación duró dos años, sin que apenas nadie lo supiera, y Johnny Galecki cuenta que aquella privacidad y ese secretismo fueron los detonantes para que acabaran cortando.

"Fueron mis estrictas políticas de privacidad, mientras que Kaley siempre ha sido muy abierta sobre su vida. Yo me sentía incómodo con la idea de hacerlo público, y creo que eso hirió los sentimientos de Kaley. Lo puedo entender", explica Galecki. "Pero no fue porque yo me avergonzara de ella o de nuestra relación, fue porque quería proteger la percepción de la audiencia de Penny y Leonard, y quería estar lejos de los titulares".

Kaley Cuoco y Johnny Galecki como Leonard y Penny en 'The Big Bang Theory' | CBS

Sin embargo, aquella ruptura consensuada no les impidió seguir manteniendo muy buena relación dentro y fuera de la serie, y Johnny dice, a día de hoy, que valora su relación con Kaley "más que ninguna otra". Los años posteriores, como al resto de sus compañeros, les crearon un lazo de unión con 'The Big Bang Theory' que, a día de hoy, aún les parece muy importante, y en el caso de Kaley Cuoco, su nexo con la serie llegó a implicar también a su familia, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

Kaley Cuoco felicita a Kunal Nayyar por su 40 cumpleaños pero no en la cuenta del actor de 'The Big Bang Theory'