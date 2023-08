Joe Locke se sincera sobre su sexualidad y habla de su relación con Kit Connor fuera de 'Heartstopper': "Lo amo"

La temporada 2 de 'Heartstopper' ya se ha estrenado en Nteflix y hemos podido ver cómo ha evolucionado la relación entre sus protagonistas Charlie Spring y Nick Nelson, interpretados por Joe Locke y Kit Connor.

Así, los actores han concedido una entrevista a 'Teen Vogue' donde Joe ha hablado por primera vez sobre su sexualidad de forma pública desde que está en la serie: "La gente lo ha asumido y escrito, y nunca he corregido a nadie porque no he sentido la necesidad de hacerlo. Pero nunca he declarado específicamente mi sexualidad", comenta. Para después asegurar: "He sido abiertamente gay desde que tenía como 12 años".

Locke también reflexiona sobre perder la privacidad cuando eres actor: "La idea de que es parte del trabajo perder tu privacidad, que pierdes tu derecho a tener privacidad. Eso es algo que espero que la próxima generación de personas a la vista del público pueda cambiar... Creo que la gente está entendiendo que la privacidad no es negociable".

Además, el joven actor de 19 años también ha hablado sobre el duro momento que vivióKit cuando sintió la presión de confesar que era bisexual. Así, Joe comenta lo "orgullosos que están de él" todo el reparto de 'Heartstopper' y cómo ha sabido "controlar la narrativa".

Joe Locke y Kit Connor en la temporada 2 de 'Heartstopper' como Charlie y Nick | Netflix

"Estoy muy orgulloso de él por hacerlo suyo y lo que era correcto para él", explica para después asegurar que fue "un hombre muy, muy valiente".

Para terminar confesando cómo es su relación fuera de cámaras: "Sé que él se preocupa por mí y que puedo confiar en él, y sé que él puede confiar en mí. Realmente nos ha unido. Y lo amo".