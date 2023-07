Kit Connor ('Heartstopper') se sincera sobre su "forzada" salida del armario como bisexual: "No sé si lo habría hecho nunca"

Kit Connor se ha convertido en uno de los actores más queridos de Netflix tras interpretar a Nick Nelson en 'Heartstopper'. La ficción vuelve este 3 de agosto con su temporada 2 donde veremos cómo evoluciona la relación de Nick con Charlie.

Ahora, el actor ha ofrecido una reciente entrevista a 'British Vogue' donde se ha sincerado sobre su salida del armario como bisexual el pasado mes de noviembre.

Connor publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde reconocía que era bi, al igual que su personaje en 'Heartstopper', después de la presión que sufrió en redes por reconocer públicamente su orientación sexual tras ser acusado de hacer queerbaiting.

Joe Locke y Kit Connor como Charlie Spring y Nick Nelson en 'Heartstopper' | Netflix

De esta forma explica al respecto: "Sentí que no era algo de lo que estaba listo para hablar. No estaba enfadado. Estaba un poco decepcionado por esta reacción".

"Creo que casi hay una sensación de que, debido a que he estado en la industria por un tiempo, casi comprendí que es como, 'Oh, bueno, él puede soportarlo", continuaba explicando el contexto.

"Creo que 'forzado' no es la palabra correcta que usaría, pero diría que hubiera preferido hacerlo de otra manera. Tampoco sé si lo hubiera hecho nunca. Pero al final del día, no me arrepiento. En muchos sentidos, fue realmente empoderador".

Además, el actor británico se sincera sobre cómo aceptó su propia sexualidad: "Fue un proceso muy natural para mí; Realmente no tuve un momento de 'oh, mierda'. Simplemente se hizo cada vez más evidente".

Kit además añade que su familia era "súper tolerante, inclusiva y maravillosa". Aunque comenta que no fue tan fácil hacerlo en su colegio solo masculino: "Estaba en una atmósfera muy heteronormativa. No fue muy inclusivo. Realmente no fue aceptado de muchas maneras".

"Es la experiencia de que tal vez eres demasiado heterosexual para ser gay y eres demasiado gay para ser heterosexual", declara. “Así que es como, '¿Dónde me siento?' Pero ahora me siento mucho más seguro de mí mismo", termina diciendo.