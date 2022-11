Jenna Ortega ('Miércoles') confiesa que siempre ha sido "un bicho raro": "Hacía autopsias a animales de pequeña"

Netflix acaba de estrenar 'Miércoles', una nueva serie inspirada en el universo de la Familia Addams que tiene como protagonista a la hija de esta peculiar familia interpretada por Jenna Ortega. Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán la acompañan encarnando a sus tenebrosos padres.

Ortega ya es toda una especialista en proyectos de miedo, terror o que estén relacionados con asesinatos u algo oscuro. Así, uno de sus primeros papeles más relevantes fue en la temporada 2 de 'You' y, recientemente, la hemos podido ver en 'Scream 6'.

Jenna Ortega como Miércoles en la serie de Netflix de la Familia Addams | Netflix

En medio de la promoción de 'Miércoles', Jenna ha confesado que le encantan estos tipos de proyectos: "Creo que nos encontramos", dice en una entrevista a 'The Face'. "Hay una cadena invisible me conecta con asesinos en serie, monstruos o criaturas. No importa donde vaya".

"Me encantan esas cosas porque no son reales. Toco madera, todavía no me han apuñalado, así que para mí sigue siendo divertido lo que hago en el trabajo, aunque es tan horrible decirlo. Me encanta cuando sale la sangre. Me encanta rodar escenas de persecución, son muy divertidas para mí", explica.

Además, la actriz confiesa que siempre se ha sentido un "bicho raro", algo que puede asemejarse con su personaje en 'Miércoles'. Así, en otra entrevista a 'The Wired' habla de cómo ella y una de sus mejores amigas, la actriz y bailarina Maddie Ziegler, siempre han tenido conexión por sentirse diferentes.

"Ella es una de mis mejores amigas", explica Jenna Ortega. "Ella es alguien con quien hice clic instantáneamente. Hicimos una película llamada 'The Fallout' hace un par de años, y siento que Maddie y yo somos la misma persona de madres distintas".

"Ella es una bicho raro y yo soy un bicho raro en la forma en que solía realizar autopsias en pequeños animales cuando era más joven", sigue diciendo. "Lagartijas que encontré muertas en mi patio trasero. Ella es una bicho raro en el sentido de que estalla en personajes o movimientos o hace muecas. Su momento cómico está muy subestimado. Ella me hace reír. Nos la pasamos bien. Somos muy raras juntas", concluye.

