Jack Gleeson ('Juego de Tronos'), profesional del teatro con marionetas, años después de ser Joffrey Baratheon

Tras unos años en lo más alto de la fama como uno de los principales personajes de 'Juego de Tronos', Jack Gleeson tuvo claro que aquella no era la vida a la que aspiraba. A ello se le suma el odio a su personaje por parte del público, que empezó a enfocar esa emoción hacia Gleeson personalmente. Estos factores acabaron rápido con la carrera actoral de Jack Gleeson, a pesar del talento que había demostrado interpretando a Joffrey Baratheon.

Otros actores de 'Juego de Tronos' como Kit Harington sufrieron también las consecuencias del nivel de fama que les dio la serie. Pero en el caso de Gleeson, supuso directamente retirarse de la actuación.

Sin embargo, no dejó las artes escénicas del todo, aunque cambió a un registro bien distinto. Concretamente al teatro de marionetas, una disciplina a la que el actor comenzó a dedicarse en 2015, después de acabar su periplo en 'Juego de Tronos', y mientras estudiaba Filosofía, fundó una compañía de teatro junto a sus compañeros de clase. Desde entonces ha seguido con esa ocupación, llevando sus espectáculos a distintos lugares del Reino Unido e Irlanda.

Jack Gleeson, Joffrey Baratheon en 'Juego de Tronos' | Getty

Lo comentaba en una entrevista a 'The Daily Beast' en su momento: "Estoy en una posición afortunada en la que puedo buscarme una ocupación principalmente por el hecho de disfrutarla, más que por su beneficio económico. Ahora mismo estoy trabajando en esto en cuestión, pero espero volverme lo suficientemente bueno como para ganar algún dinero con esto. Esto es un lujo que no mucha gente tiene, así que me siento afortunado por ello".

Aparte de esta afición que le consume la mayor parte de su tiempo ahora, también volvió esporádicamente a la interpretación en 2020 con 'Out of Her Mind', serie de la BBC que protagonizó la cómica Sara Pascoe, con un pequeño papel, como puedes ver en el vídeo de arriba.

