Hunter Schafer asegura que se niega a aceptar personajes trans: "Lo encuentro degradante"

Hunter Schaferse ha sincerado en una entrevista a GQ que está dando mucho de qué hablar. Primero los medios se hicieron eco de sus declaraciones donde confirmaba que había tenido una breve relación con Rosalía, aunque aseguraba que seguían siendo amigas y la española era conocedora de que iba a hablar de esto.

Pero, además, la actriz ha hablado sobre su carrera profesional y su devenir después de llegar al éxito con su papel de Jules en Euphoria. Hunter interpreta en la ficción de HBO a una chica trans pero ha asegurado que no quiere seguir aceptando este tipo de papeles para no encasillarse y para controlar la narrativa sobre su vida.

Hunter Schafer como Jules en 'Euphoria' | HBO

"De ninguna manera esto ha sucedido de manera natural. Si permito que esto suceda, todavía pondría 'Actriz Transexual' antes de cada artículo", explica.

"Me costó un tiempo aprender eso y también me costó aprender que no quiero ser [reducida a] eso, y en última instancia lo encuentro degradante para mí y para lo que quiero hacer. Especialmente después de la secundaria, estaba harta de hablar de eso. Trabajé muy duro para llegar a donde estoy, superar estos puntos realmente difíciles de mi transición, y ahora sólo quiero ser una niña y finalmente seguir adelante", continúa diciendo.

Schafer es consciente de que esta elección "es un privilegio": "Ha sido muy intencional. Me han ofrecido toneladas de papeles trans y simplemente no quiero hacerlo. No quiero hablar de ello".

"Sé con certeza que soy una de las personas trans más famosas en los medios de comunicación en este momento, y siento que tengo una responsabilidad, y tal vez un poco de culpa, por no ser más portavoz", comparte.

"Pero en última instancia, realmente creo que no convertirlo en el centro de lo que estoy haciendo me permitirá llegar más lejos. Y creo que llegar más lejos y hacer cosas increíbles, en interés del 'movimiento', será mucho más útil que hablar de ello todo el tiempo", termina declarando sobre este tema.

Se espera que Hunter Schafer vuelva a interpretar a Rules en la temporada 3 de Euphoria, aunque parece que el rodaje de la serie está teniendo problemas para poder realizarse. Aunque se esperaba que la entrega se estrenara en 2025.