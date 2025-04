The Last of Us: Así vivió Kaitlyn Denver (Abby) su brutal escena con Pedro Pascal dos semanas después de la muerte de su madre

Tras lo ocurrido en la brutal escena del segundo capítulo de la temporada 2 de The Last of Us (sí, nos referimos a ESA escena), tanto Pedro Pascal como Kaitlyn Denver, sus protagonistas, han querido hablar sobre cómo vivieron el rodaje.

Y lo cierto es que la historia personal de Kaitlyn Denver, Abby en la serie, es de lo más triste. Y es que la actriz ha contado en unas declaraciones a Entertainment Tonight que se incorporó al rodaje de la temporada 2 de The Last of Us justo tras la muerte de su madre.

"Perdí a mi madre dos o tres semanas antes de rodar esta escena", ha explicado. "Y el funeral de mi madre fue tres días antes de mi primer día en el rodaje. Así que estaba como aturdida. Estaba como aturdida".⁠ Y no es para menos.

⁠

La madre de Kaitlyn, Kathy, libró una batalla contra un cáncer de mama metastásico durante 14 años. Tras su muerte en febrero de 2024, la joven intérprete compartió este conmovedor homenaje: "Mi madre, mi vida, mi todo. Gracias por luchar tanto por nosotros durante tanto tiempo... Te querré siempre, mamá".

Tras la muerte de la madre de Kaitlyn la producción de The Last Of Us decidió cambiar su calendario de rodaje para darle a Kaitlyn la oportunidad de elegir el día en que ella se sintiera cómoda para volver al set.

"Debido a mis circunstancias, no pude seguir con mi rutina habitual como actriz, y me preocupaba un poco. Normalmente, si tengo un monólogo así, lo estoy memorizando unas ​​tres semanas antes. En esta ocasión tuve un enfoque diferente y creo que le sirvió mucho al personaje. Pude, en cierto modo... no sé, simplemente no pensar demasiado en ello, porque las palabras escritas son muy poderosas".