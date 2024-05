Gaten Matarazzo cuenta que una mujer de 40 años le dijo, frente a su hija: "Estoy enamorada de ti desde que tenías 13"

Gaten Matarazzo es mundialmente conocido por su papel como Dustin Henderson en la exitosa serie de Netflix Stranger Things. Los fans esperan ansiosos el desenlace de esta historia sobrenatural que empezó en el año 2016 y que, tras cinco temporadas, parece que en 2025 verá su final.

En estos meses los actores están compartiendo imágenes del rodaje y el propio Gaten subía, recientemente, el look de Dustin para la quinta temporada. Sin duda, el actor ha conseguido que su carrera haya despegado siendo muy joven y, ahora, ha desvelado en una entrevista una anécdota un tanto turbia que vivió con una fan de 40 años: "Fue un encuentro un poco incómodo".

"Hubo una anécdota con una fan, reciente y no muy graciosa, pero las reacciones en torno a lo que pasó fueron bastantes divertidas. Una mujer de unos 40 años me dijo directamente: 'Estoy enamorada de ti desde que tenías 13' ", ha contado en el podcast Inside of You.

Gaten Matarazzo, Dustin en 'Stranger Things' | Netflix

"Y yo dije: 'Eso es perturbador'. Estaba seguro de que ella se refería a algo más tipo: 'Oh, qué mono es este niño'". Pero al parecer ella sabía lo que estaba diciéndole y continuó hablando.

"Ella dijo: 'Soy consciente de la diferencia de edad'. Y luego dije: 'Está bien'. Y su hija estaba con ella y dijo: 'Mamá, ¿Qué coño?' Lo juro por Dios, la niña tendría unos 13", ha contado el actor sorprendido. El presentador le ha preguntado si se rio en aquel momento: "No podía, pero recuerdo mirar a mi madre que estaba sentada al lado. Eso fue peor".

El presentador le ha comentado que algunos fans a él le han llegado a tocar el culo, empatizando con él y el actor ha respondido: "A mí algunas veces también me han tocado el culo".

A pesar de estos encuentros cuanto menos extraños, el actor se ha mostrado muy agradecido en todo momento por la oportunidad que ha tenido de formar parte de un proyecto de la magnitud de Stranger Things: "Estas carreras siempre tienen picos de fama y tiene que ver con el valor que se le da a tus proyectos. Con esta serie está bastante claro y soy muy consciente, y me gustaría que mi equipo profesional entienda que sé que Stranger Things probablemente sea lo más importante que haré en mi vida. Y lo más probable es que sea algo por lo que me recuerden incluso si trabajo constantemente en otras miles de cosas".

Gaten Matarazzo ha dedicado bonitas y sinceras palabras al proyecto con el que ha crecido y ha hablado sobre su futuro como actor también, aunque ya en otras ocasiones se ha sincerado sobre papeles que le gustaría interpretar como se puede ver en el vídeo de arriba. A pesar de que puedan aparecer en ocasiones fans algo perturbadores, parece que el actor se lo toma con buena actitud.