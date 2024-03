Feminismo en la televisión: 7 series con mujeres protagonistas y empoderadas

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, con reivindicaciones feministas en todos los ámbitos de la cultura y el audiovisual.

La evolución que han tenido los roles femeninos en la televisión ha sido también un paso muy importante, dando voz y representación a muchas mujeres.

Para celebrar este empoderamiento, y poder seguir aprendiendo con nuevos puntos de vista pues queda mucho camino por recorrer, hemos recopilado una lista de series de los últimos años donde las mujeres son imprescindibles, irreverentes, feministas y empoderadas.

The Bold Type

Imagen de The Bold Type | Freeform

La serie se centra alrededor de tres amigas que trabajan para Scarlet, una revista femenina de moda y lifestyle. La historia explora sus vidas en la ciudad de Nueva York mientras aprenden a encontrar sus propias voces y explorar su sexualidad, identidad, amor y moda apoyándose unas en las otras. Muchos la han llamado "la Sexo en nueva york de la generación millenial".

Minx

Imagen de Minx | HBO Max

En la década de 1970, una joven feminista de Los Ángeles une fuerzas con una editorial de bajo coste para crear la primera revista erótica para mujeres. Ella, soñadora con crear una revista más reivindicativa, se aferra a la editorial cuyo objetivo es ganar dinero de la forma más rápida. Esta alianza improbable nos muestra a los personajes aprendiendo sobre la vida; mientras que encuentran relaciones significativas en los lugares más extraños.

La puedes ver en HBO Max.

Cardo

Ana Rujas | ATRESplayer PREMIUM

La serie narra la historia de María, una chica madrileña al borde de 30 años sin mucho que ofrecer al mundo, tiene problemas con las drogas, no tiene dinero, mantiene una relación tóxica con el sexo y odia su cuerpo a la vez que lo utiliza para conseguir retos efímeros. Ante tal sensación de vacío, intenta tomar el rumbo de su vida y se propone ayudar a Puri, una mujer de su barrio, cuya floristería está a punto de cerrar. Tras un humillante encuentro con su última pareja, un accidente cambiará su vida y la obligará a afrontar algunas verdades dolorosas. Una historia inspiradora con la que muchas podrán sentirse identificadas.

La puedes ver en atresplayer.

Fleabag

Imagen de Fleabag | Prime Video

La protagonista, Fleabag, es una mujer de clase media que tiene una situación familiar complicada y un trabajo con el que no puede mantener su estilo de vida. Ella es propietaria de un café con el que apenas gana dinero y su novio es un hombre que llena su vacío existencial con encuentros sexuales sin sentido con todo tipo de mujeres, cada cual peor de la anterior. Y eso es solo una pequeña parte de su vida y situaciones cotidianas con las que Fleabag debe lidiar. Fleabag es un ejemplo de una vida que ha ido mal y debe adaptarse a nuevas situaciones, cosa que consigue hacer gracias a su personalidad.

La puedes ver en Prime Video.

Good Trouble

Imagen de Good Trouble | hulu

Nacida en el universo de The Fosters (aunque no es necesario haberla visto para seguir Good Trouble), sigue la historia de las hermanas adoptivas de acogida Callie y Mariana, que deciden emprender una nueva vida tras graduarse juntas en Los Ángeles, mientras buscan y consiguen sus primeros empleos remunerados, Callie como ayudante de un juez y continuando su trabajo social y Mariana como programadora en una start-up. Entran a vivir a un edificio comunitario llamado "The Coterie" donde van a convivir con todo un grupo de jóvenes con inquietudes similares y muy diversos, y que se van a convertir en su nueva familia.

La puedes ver en Disney+.

Grace y Frankie

Jane Fonda y Lily Tomlin en 'Grace and Frankie' | Netflix

Grace es la directiva retirada de la empresa de cosméticos que fundó y Frankie es una profesora de arte hippie. Sus respectivos maridos, Robert y Sol, son socios de un bufete abogados de divorcios de éxito en San Diego. La vida de las dos se complica cuando sus maridos anuncian que son homosexuales, que están enamorados entre ellos y que se quieren casar. Las dos mujeres abandonan sus propios hogares y se ven forzadas a vivir juntas en la casa de la playa que ambas parejas compraron años atrás. Grace y Frankie se ven obligadas a lidiar con este vuelco a su vida y avanzar con la otra al lado. Nunca se han caído bien, pero pronto se convertirán en inseparables.

La puedes ver en Netflix.

The Morning Show

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en The Morning Show | Apple TV+

Alex Levy dirige The Morning Show, un popular programa de noticias, y ha cambiado la cara de la televisión estadounidense para siempre. Después de que su compañero durante quince años, Mitch Kessler, sea despedido en medio de un escándalo de conducta sexual inapropiada, Alex lucha por retener su trabajo como principal presentadora de noticias mientras provoca una rivalidad con Bradley Jackson, una reportera que llega al canal de televisión luego de que se hiciera viral un vídeo de ella discutiendo con un hombre en una protesta dando un discurso feminista.

La puedes ver en Apple TV+.

¿Cuál te llama más? ¡Ya tienes deberes para rato!