Şevval Sam celebra su cumpleaños triunfando como la gran diva de Pecado original

La primera vez que vimos a Şevval Sam como Ender en Pecado original nos llamó poderosamente la atención su personalidad, su carácter, su estilo. En aquel momento aún no teníamos claro si odiarla o adorarla. Ahora, pasado el tiempo, hemos descubierto que nuestra relación con ella es una auténtica montaña rusa en la que pasamos del rechazo más profundo al cariño más sincero. Y, a veces, aunque parezca contradictorio, hasta tenemos ambos sentimientos simultáneamente.

Lo que está claro es que tanto el personaje como la actriz que lo interpreta no dejan a nadie indiferente y cada uno de los pasos que da en la serie subida a sus impresionantes tacones logran mantenernos bien pegados a la pantalla para descubrir a dónde nos lleva.

Una villana con clase

Si nos quedamos en una visión superficial del personaje, Ender Cebeli debería ser catalogada como la villana de la historia. Es imposible enumerar todos y cada uno de los planes que ha diseñado y ejecutado para lograr sus objetivos. Desde poner la tentación delante de su marido para conseguir un buen divorcio hasta atropellar "accidentalmente" a una embarazada para evitar una separación matrimonial que no le convenía.

Es imposible enumerar todas las víctimas que, en mayor o menor medida, han sufrido las consecuencias de sus actos.

Y, sobre todo, Ender es impredecible. Cuando crees que está en una etapa de tranquilidad, donde no tiene ningún enemigo en el punto de mira. De repente, una pequeña chispa activa su poderosa maquinaria intelectual y desarrolla la estrategia más inesperada y ejecuta el movimiento más imprevisto para salirse con la suya.

Porque Ender ni sabe ni quiere perder. Ha peleado mucho (y con muchos) para llegar a su posición actual como para permitir que la desalojen de su estatus.

Ender en el capítulo 61 de Pecado Original | Antena 3

De hecho, Ender tiene también un don para salirse con la suya. Son pocos los planes que le han salido mal y eso que a lo largo de este tiempo ha tenido rivales de altura, como, por ejemplo, Şahika (Nesrin Cavadzade), que ha sido, sin duda, quien más quebraderos de cabeza le ha causado.

¿Por qué Şahika ha sido la mayor amenaza de Ender? Probablemente porque son mucho más parecidas de lo que ambas quisieran. Las dos son inteligentes, poderosas, empoderadas, ambiciosas, orgullosas y con una importante dosis de soberbia. Las dos tienen muy claro lo que quieren y pocos escrúpulos a la hora de conseguirlo. De hecho, si hacemos un balance rápido Sahika ha sido quien más veces ha desbaratado los planes de Ender. Y eso tiene mucho mérito.

Sin embargo, a pesar de su parecido, algo fundamental las diferencia. Şahika solo piensa en Şahika. En sus objetivos. En sus beneficios. En sus metas.

Pero Ender tiene algo que Şahika ha demostrado no tener. Capacidad para empatizar con los demás. Şahika es algo parecido a un lobo solitario, pero Ender tiene conciencia de manada. Ender siempre se ha preocupado por Erim. A su manera, se preocupa por Caner. Y hasta ha tendido su mano a Yildiz.

¿Por qué? Porque, aunque a Ender (y a nosotros) le divierta muchísimo su faceta maléfica, también tiene conciencia y tiene claro qué línea no debe atravesarse.

La amienemistad con Yildiz

Un ejemplo de que en el corazón y en la conciencia de Ender hay espacio para los buenos sentimientos y las acciones correctas es su relación con Yildiz sobre la que sería necesario un profundo estudio psicológico y sociológico, pero que, a modo de resumen, podría calificarse de amienemistad.

Si Ortega y Gasset decía aquello de "yo soy yo y mis circunstancias", en el caso de las protagonistas femeninas de Pecado original habría que decir que "ellas son amigas o enemigas en función de las circunstancias".

Haciendo un rápido repaso. Comenzaron siendo aliadas. Ender fichó a Yildiz como arma secreta para librarse de Halit con un buen cheque en el bolso. Después fueron archienemigas porque Ender sufrió pobreza y exilio social mientras que Yildiz ascendía al cargo de señora Argun. Tuvieron momentos puntuales en los que fueron aliadas porque la situación así lo requería. Y volvieron a odiarse cuando Ender se casó con Alihan con el consiguiente disgusto de Zeynep.

Sin embargo, cuando las circunstancias cambiaron, su vínculo también lo hizo. Pasaron del desprecio y la desconfianza a una alianza que casi podríamos calificar de amistad. Es cierto que Ender y Yildiz siguen teniendo sus altibajos, pero en los últimos tiempos siempre han estado la una para la otra cuando se han necesitado.

Ender y Yildiz en el capítulo 61 de Pecado Original | Antena 3

De hecho, nosotros mismos tenemos nuestro corazón dividido entre las dos. Cuando Ender se enfrenta a Şahika, siempre somos Team Ender. Cuando la pelea es con Yildiz, hay división de opiniones en función del conflicto. Unas veces somos Team Ender. Otras veces somos Team Yildiz.

Ahora están viviendo un período depaz y armonía. ¿Será definitiva esta entente cordial? ¿Surgirán nuevas circunstancias que las sitúen en puntos opuestos del ring? Sea como sea, lo cierto es que Şevval Sam y Eda Ece se han convertido en una pareja icónica de la pantalla televisiva.

Tres matrimonios y dos hijos

Aparte de su fuerza, su coraje, su valor y su inteligencia (y su envidiable armario), de Ender también admiramos su capacidad para adaptarse, reinventarse y aprovechar todas las oportunidades que se le presentan. Ender siempre se levanta más fuerte de lo que era cada vez que se cae o la tiran.

Es cierto que no nos gustó cómo planeó su divorcio de Halit, pero, una vez que hemos descubierto la personalidad autoritaria, machista, egocéntrica y misógina de su primer marido, comprendemos que quisiera salir corriendo. Y sabiendo, como sabemos ahora, que su vida no ha sido un camino de rosas, también entendemos que no quisiera irse con las manos vacías.

Si hiciéramos un ranking de enemigos de Ender, Halit (Talat Bulut) estaría en las primeras posiciones. Nunca la ha respetado ni como ex esposa ni como madre. Nunca la ha reconocido como profesional. Y, sobre todo, nunca ha valorado el riesgo que supone tenerla como enemiga. Halit tiene un ego mucho más grande que su holding y es incapaz de ver que su ex mujer le supera en astucia.

De hecho, su matrimonio con Alihan (Onur Tuna) fue el mejor ejemplo. Se alió con un enemigo en aras de derrotar a un enemigo común (como haría después con Yildiz contra Şahika) y, una vez más, aprovechó al máximo la oportunidad que se le presentaba. ¿Por qué ser una simple socia cuando podía ser la señora Taşdemir? Una simple firma la devolvía al top de la alta sociedad y, encima, provocaba la ira de su ex marido al verla del brazo de otro.

Han sido muchas las jugarretas que le hemos perdonado a Ender, pero ese matrimonio no está en esa lista. Nunca olvidaremos ni las lágrimas de Zeynep (Sevda Erginci) cada vez que le hacía creer que su matrimonio era real ni los esfuerzos que tuvo que hacer Alihan para librarse de ella, aunque él mismo se metió en ese lío por su propia inmadurez.

Tras el divorcio con Alihan, Ender se reencontró con Kaya (Barış Kılıç), su amor de juventud. A pesar de su pasado común, Ender volvió a casarse, una vez más, sin amor. Por tercera vez, el interés provocaba su "sí, quiero". La primera fue por interés económico. La segunda, por interés vengativo. La tercera, por interés familiar.

Esta tercera boda nos confirmó que, con toda su maldad y sus malas acciones, Ender quiere a sus hijos. Erim siempre fue su debilidad. Sufrió cuando Halit lo alejó de ella y temió cuando estaba a merced de Şahika. En cuanto a Yigit, fue necesario un periodo de adaptación porque, cada uno a su manera, los dos tenían demasiadas heridas aún sin cicatrizar.

Sin embargo, la apuesta que Kaya y Ender hicieron por su hijo supuso un antes y un después. Un antes y un después como familia. Un antes y un después como pareja. Un antes y un después de la propia Ender.

Ender se rompe en los brazos de Yiğit… ¡Y lo llama hijo por primera vez! | Antena 3

Nos gusta esta Ender. Nos gusta la Ender que sienta a su familia a su mesa en relativa armonía (Şahika sigue siendo un verso suelto al que habrá que buscar acomodo). Nos gusta la Ender que sonríe enamorada mientras mira embelesada a su marido. Nos gusta la Ender que no se deja avasallar por Halit. Nos gusta la Ender que se preocupa por Yildiz.

Ender está en una etapa zen, pero mantiene su agilidad mental bien engrasada para fastidiar a quien la fastidie.

Ender Celebi consigue que en un mismo capítulo la critiquemos con los peores calificativos por su maldad y, al mismo tiempo, la aplaudamos de pie por su incuestionable inteligencia.

De Şevval Sam debemos reconocer el gran trabajo que realiza mostrando todas las aristas de un personaje que puede ser amado y/u odiado, pero que, sin duda, nunca pasa desapercibido.

Y, desde luego, personaje y actriz tienen nuestro okey.