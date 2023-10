Celebramos el 30 cumpleaños Sevda Erginci recordando a Zeynep de Pecado original

Mientras que Sevda Erginci sopla las velas de su tarta de cumpleaños, los espectadores de Pecado originalseguimos extrañando a Zeynep mientras nos preguntamos si habrá logrado ser feliz junto a Alihan en la nueva vida que iniciaron juntos en Estados Unidos. Y, al mismo tiempo, poco a poco vamos conociendo un poco más a Ipek, el personaje que interpreta en Hermanas, la serie que Nova emite las noches de los sábados.

La búsqueda de la felicidad de Zeynep

Si bien es cierto que todos y cada uno de los personajes de Pecado original consiguen captar nuestra atención con sus dichas y desdichas, también hay algunos momentos, en los que la melancolía se apodera de nosotros y añoramos un poco a la que, hasta ahora, ha sido la pareja más romántica de la serie: #ZeyAl. Y el cumpleaños de Sevda Erginci ha sido uno de esos instantes en los que nos hemos puesto a recordar.

A recordar a aquella muchacha tímida, que veía preocupada peligrar su puesto de trabajo después de que su empresa fuese adquirida por un nuevo propietario. A recordar la primera mirada que cruzaron los inmensos ojos oscuros de Zeynep y la intensa mirada de Alihan (Onur Tuna). A recordar cuando ella decía que no entendía a su nuevo jefe y que la ponía nerviosa. A recordar cuando él buscaba cualquier excusa para pasar tiempo con ella. A recordar un pañuelo blanco bordado, un vaso de café dibujado y un libro de poemas.

Porque la historia de Zeynep y Alihan está llena de recuerdos. Y no todos buenos. Porque Zeynep sufrió. Y mucho. Sufrió por el carácter endemoniado de Alihan. Sufrió por los miedos e inseguridades de Alihan. Sufrió por la inmadurez y sed de venganza de Alihan. Sufrió por el qué dirán que no la consideraba adecuada para el puesto de señora Tasdemir.

De hecho, comprendimos todas las veces que Zeynep intentó poner distancia de por medio. Entendimos que le quisiera dar una oportunidad a Cem porque, en aquellos momentos y en aquellas circunstancias, Alihan ponía todo de su parte para que ella se fuera con otro.

Pero, al mismo tiempo, también fuimos testigos privilegiados de cómo Cem desaparecía de la secuencia y de la mente de Zeynep cada vez que Alihan hacía acto de presencia. Y porque nosotros, al igual que Zeynep, fuimos poco a poco comprendiendo y entendiendo a un Alihan que, gracias a esa relación, se iba liberando de la coraza de soberbia y engreimiento.

Eso sí. Si bien entendimos el capítulo Cem, en el caso de Dündar tuvimos más dudas. Evidentemente Zeynep no podía pasar por alto la boda de Alihan y Ender. Ni tampoco podía mirar hacia otro lado. Fue probablemente la mayor y peor traición de Alihan. Y no solo por haberse casado con otra después de haberle jurado amor eterno unas horas antes, sino por no haber sido sincero con ella, por no haberle confesado su gran secreto, por no haber compartido con ella su dolor.

Y Zeynep decidió devolver el golpe. Con Cem buscaba una oportunidad para ser feliz. Con Dündar buscaba lastimar a Alihan. De hecho, una vez más, en cuanto Alihan volvió al partido, tras pagar la cláusula de rescisión de su contrato con Ender, Dündar empezó a difuminarse a pesar de las invitaciones de boda, del banquete, del vestido de novia y demás parafernalia matrimonial.

Ahí comprendimos que hasta la dulce y tierna Zeynep podía tener un ligero lado oscuro porque, pese a sus disculpas posteriores, apenas se planteó el daño que le podía estar causando a un hombre que sí la quería aun siendo el segundo plato.

Al final, los astros se alinearon como correspondía y tanto Alihan como Zeynep lograron estar simultáneamente en la misma sintonía: la que les decía que lo mejor que podían hacer era alejarse de cuantos los rodeaban para poder ser ellos mismos y vivir como ellos querían sin interferencias ni injerencias.

La bondad personificada

Pero Zeynep no solo nos cautivó como la eterna enamorada de Alihan. También ha sido uno de los personajes más dulces, generosos y bondadosos de toda la serie.

Mientras toda la audiencia veía como Yildiz (Eda Ece) dedicaba el 90% de su tiempo a idear malévolas artimañas para conservar su estatus de señora Argun, Zeynep se empeñaba en ver el 10% restante en el que, las cosas como son, tenía en su hermana a su mejor amiga, confidente y apoyo.

Porque con todos los defectos que conocemos de Yildiz justo es reconocer que nunca ha dudado en sacar las uñas para proteger a su hermana de cualquier agresión que recibiera o de cualquiera que le hiciera daño. Reprochó más de una vez a Alihan su mal comportamiento con Zeynep y Zerrin se llevó más de un sofoco cuando su sucesora como señora Argun la dejaba en evidencia por no respetar a la mujer de su hermano.

Precisamente Zerrin también debería agradecer la generosidad y discreción de Zeynep. Fueron muchas las veces que la humilló, fueron muchas las ocasiones en las que le dejó claro que no la consideraba apta para llevar el apellido de su familia, pero Zeynep siempre respondió con su respetuoso silencio. Y lo cierto es que más de una vez hubiéramos agradecido que le dijera alguna que otra verdad como cuando su adorada Hira casi provoca una tragedia.

Eso sí, a Zeynep también le debemos haber jugado un papel fundamental en una de las amistades que mejores momentos nos ha regalado. ¿Hubiera sido posible la actual relación de Emir y Caner sin Zeynep? No.

Los secretos de Ipek

Y mientras seguimos recordando con emoción a Zeynep, a nuestra vida televisiva ha llegado Ipek, el personaje que interpreta en Hermanas, la serie turca que Nova emite las noches de los sábados.

En este caso Ipek también es una mujer dulce y tierna, pero, a diferencia de Zeynep, detrás de esa fachada de inocencia se esconden varios secretos. El primero y fundamental es el destino de su recién estrenado marido. Aunque, vista la personalidad y el carácter del individuo, ni ella ni nosotros lo vamos a extrañar demasiado, lo cierto es que su trágico final es una espada de Damocles que permanece permanentemente sobre su cabeza. Hasta ahora ha logrado mantener la compostura, pero ¿cuánto tiempo más podrá guardar silencio? ¿será descubierta por alguien más o se derrumbará ella misma?

Además, ahora ha entrado en escena Sinan (Seçkin Özdemir). Lo hemos conocido como su hijastro, pero nuestro sexto sentido para captar detalles en las series turcas nos indica que su rol puede evolucionar hacia otro tipo de relación. De ser así, ¿cómo influirá lo sucedido en su noche de bodas?

Ipek, Deren y Azra | Nova

Pero, además, Ipek tiene otro frente abierto: el haber descubierto que es adoptada y que tiene otras dos hermanas. Sus primeras decisiones la han convertido en una especie de matriarca de sus hermanas. Ha conseguido reunirlas y, presionadas por las circunstancias, han establecido un vínculo indisoluble.

Sin embargo, Ipek aún desconoce que hay otros secretos pendientes de ser revelados. Uno, la usurpación de personalidad que ha hecho Azra. ¿Cómo reaccionará al saber que la hermana que más activamente la ha ayudado y apoyado le ha mentido desde el primer momento? Dos, el destino de su madre ¿La recibirá con los brazos abiertos como hizo con sus hermanas o la rechazará por sus antecedentes? Tres, los planes de su tío ¿Será un nuevo aliado o un nuevo problema?

En definitiva, sea rememorando la historia de Zeynep en Pecado original o descubriendo la de Ipek en Hermanas, lo que toca ahora es felicitar a Sevda Erginci por su 30 cumpleaños. ¡Felicidades!