Quentin Tarantino rinde homenaje a Michael Madsen y recuerda su apoyo en Reservoir Dogs: "Estoy de tu lado, amigo"

La muerte de Michael Madsen a los 67 años conmocionó al mundo del cine. El actor falleció a causa de una insuficiencia cardiaca dejando tras de sí películas como Reservoir Dogs, Kill Bill: Vol. 2, Liberad a Willy, Los odiosos ocho, Donnie Brasco o Thelma y Louis.

Uno de los directores con los que más trabajó fue Quentin Tarantino, que un mes después de su muerte, le ha rendido un homenaje privado en el Vista Theatre. En el tributo, según TMZ, recordó un momento de apoyo muy necesario que el actor le brindó mientras rodaban Reservoir Dogs.

Michael Madsen en Reservoir Dogs | Cordon Press

En 1992, un joven Tarantino debutaba en el cine dirigiendo una de las sorpresas cinematográficas de ese año. A sus 29 años, el cineasta no tenía experiencia previa y todo lo que sabía de las películas era por los conocimientos que había adquirido por su cuenta.

Por ello, cuando se embarcó en este thriller, el manejo de un actor en concreto le sobrepasó y tuvo que despedir a Lawrence Tierney, el líder del atraco fallido, debido a su carácter en el set.

"Era la última hora del último día de la primera semana de rodaje. Nunca había dirigido una película. Y Lawrence Tierney era una auténtica pesadilla. Estaba completamente loco. Estaba completamente loco, y yo nunca había dirigido, así que estaba lidiando con un loco de lunes a sábado. Los demás actores y el equipo no lo soportan. Y de repente, me grita y me falta el respeto. Así que lo despedí en el desayuno. El equipo rompió a aplaudir", aseguró.

"Pensé: 'Acabo de pasar una semana filmando a este tipo. Ya lo acabo de despedir'. Live Entertainment me va a despedir. Se acabó mi carrera. Fue agradable mientras duró. Pero tenía que hacerlo, tenía que defenderme", señaló.

Lawrence Tierney en Reservoir Dogs | Live Entertainment

Sin embargo, Tarantino contó con el apoyo de Madsen, quien dejó un mensaje en su contestador automático esa noche. "Dijo: 'Sí, Quentin, soy Michael. Solo llamaba para decirte que realmente respetaba lo que hiciste esta noche. Era importante y debía hacerse. Te estaba machacando las pelotas y tenías que hacerlo. Y quiero que sepas que lo respeto como director, como capitán y como hombre. Así que estoy de tu lado, amigo. Gracias'".

Desde entonces, ambos forjaron una amistad que duró hasta el final de sus días.