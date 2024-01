Tras la estela de From, Perdidos y Manifest: esta puede ser tu siguiente serie de ciencia ficción con la que romperte la cabeza

"Quizás esto solo sea un episodio de Perdidos". No, esa frase no la dijo ningún crítico malicioso ni tampoco fue una queja de alguien en Twitter. La frase la pronuncia Scott, uno de los personajes de La Brea, en el primer episodio de la serie. Con este ejercicio de autoconsciencia, quizás los guionistas de la serie quisieron estar prevenidos ante una de las principales comparaciones iban a recibir o, quien sabe, proyectarla porque, a fin de cuentas, que tu serie sea medida con Perdidos siempre es una buena publicidad. Sea como sea, el chiste nos sirve para saber por dónde van los tiros: como ya intentaron antes muchas otras ficciones, esta de NBC (y que aquí puede verse en HBO Max) pretende llenar el hueco de ese producto de ciencia ficción a ratos disparatado pero con la capacidad de tener a su audiencia pegada a la pantalla y dando brincos en el sofá después de cada cliffhanger o giro loco.

Como pasaba con Perdidos, u otras series de corte similar como Manifest o From, La Brea parte de una premisa high concept suficientemente llamativa para diferenciarse: un buen día, el suelo de un barrio de Los Ángeles se abre y todo lo que hay en esa zona —coches, personas, edificios...— se cae por el agujero, aunque abajo del todo no hay suelo sino una especie de portal dimensional que se lleva a todos a... un lugar misterioso. Arriba se quedan algunos familiares de los caídos, entre ellos un señor que tiene visiones de lo que pasa abajo, y también unos responsables de seguridad que saben y ocultan cosas.

Escena de La Brea | NBC

El nombre de la serie hace alusión a los Pozos de asfalto de La Brea, una peculiaridad natural de petróleo que ha propiciado que restos paleontológicos se hayan conservado sorprendentemente bien. Esto nos da una pista. Porque del enorme agujero (el tecnicismo oficial es "torca") salen unos pájaros muy extraños que resultan ser aves ya extinguidas y dentro, en esa especie de otra dimensión, hay también bichos raros como dientes de sable (cuestionablemente reproducidos por CGI, para ser sinceros).

¿Dónde están los que han caído?, ¿han viajado a la Prehistoria?, ¿podrán salir de ahí?, ¿lograrán los que han quedado arriba rescatarlos? He ahí algunas de las preguntas que plantea La Brea al principio, si bien podemos añadir alguna más los espectadores: quién ha hecho este deplorable casting, qué chorrada estoy viendo y, sobre todo, por qué estoy tan enganchado. Ahí va nuestra advertencia: como pasa también con From y con Manifest, La Brea es una serie enganchona pero no necesariamente "buena". ¿Entretenida?, ¿loca?, ¿incluso autoconsciente? Todo el rato, pero buena-buena, pues tampoco. Perdidos también tenía sus cosillas cutrecillas, pero se lo perdonábamos por lo bien que nos lo pasábamos haciendo teorías y también por los personajes.

Imagen de La Brea | NBC

Aquí los personajes tienen bastante menos que rascar (como apuntábamos, las interpretaciones no son su punto fuerte y la hija pucheros es bastante molesta), pero la capacidad de la serie para tirar hacia delante es admirable. Cuando piensas que ya crees que se ha encauzado la cosa y que controlas la mitología de La Brea, siempre hay un giro agazapado detrás de un arbusto esperando a abalanzarse sobre ti. Y eso, para una serie de ciencia ficción sin complejos, es una buena cualidad. Dicho de otra forma, La Brea es lo suficientemente entretenida como para que hagamos la vista gorda ante sus no pocos defectos y si la miramos con la distancia suficiente nos puede apañar la hora de la cena.

Herederas de Perdidos ha habido muchas, como las antes mencionadas From y Manifest, o antes de ella títulos como FlashForward (con visiones de futuro), Revolution (en un mundo sin electricidad) o Terra Nova (con dinosaurios) y ninguna ha estado totalmente a la altura de la etiqueta de "la nueva Perdidos". La Brea, que incluye en su piloto una escena que nos recordará mucho al accidente del avión 815 de Oceanic, tampoco, pero aún así se las ha apañado para lograr convertirse en su propio pequeño gran fenómeno en la televisión norteamericana. ¿La duración de este chalado camino? Tres temporadas, dos de las cuales ya podemos ver en HBO Max, mientras que la última se estrena el 11 de febrero. Un viaje interesante, si no se lo toman muy en serio. No dirán que no les hemos advertido.