El error del protagonista de Adolescencia, Owen Cooper, que hizo que su escena más complicada fuese brillante

Muchos son los datos curiosos que se siguen revelando sobre Adolescencia, la serie de Netflix que cuenta cómo un adolescente, Jamie Miller, es detenido por el asesinato de una compañera de clase.

Como ya sabrás, Adolescencia está rodada en plano secuencia lo que hace que la presión sea mucho mayor que en un rodaje normal ya que todo tiene que salir bien o, por lo menos, que lo parezca y sea creíble.

Owen Cooper, quien interpreta a Jamie, ha revelado junto a Stephen Graham, quien hace de su padre y es el creador de la serie, un momento que improvisó pero que ayudó a la escena.

Se trata del episodio 3 cuando está en una entrevista con la psicóloga y Jamie bosteza. Pues ese momento fue sin querer pero salvaron la escena de una forma brillante.

Así, en The One Show de la BBC preguntan a Owen si no tuvo ningún error: "La gente que me rodeaba me ayudó, ya sabes Stephen, Erin (Doherty), ella está impresionante en el episodio 3".

Para entonces Graham recordarle el momento del bostezo: "En el episodio 3. Fue la segunda toma del día. Hacíamos dos tomas al día. Por lo que fue la segunda. Y ya sabes... estaba cansado. Entonces me vino un bostezo. Erin improvisó un increíble diálogo que decía: ¿Te estoy aburriendo? Y eso me pilló por sorpresa. Me hizo sonreír porque no estaba en el guion. Fue algo increíble", explica.

Para después añadir Stephen Graham: "Y con esto, él sintió la presión pero cuando estás en ese momento, como cualquier actor, tratamos de estar presentes en la escena. Con esta forma de rodar (plano secuencia) realmente ayuda mucho".