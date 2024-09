"Era vital para mí": Hilarie Burton explica el gran cambio que tendrá la nueva One Tree Hill

One Tree Hill es una de esas series de los dosmil que marcaron a una generación y ahora inundarán de nostalgia a esos fans con un nuevo proyecto.

Ya se confirmó por sorpresa en agosto que había en desarrollo un revival de la serie con sus antiguas protagonistas, Brooke y Peyon, es decir, Sophia Bush y Hilarie Burton.

Aunque no se han compartido muchos detalles desde entonces, ahora Burton se ha sincerado sobre lo liberador que es poder volver a Tree Hill pero con una luz femenina, especialmente con los problemas de Me Too que tuvieron con el creador original, Mark Schwann.

Sophia Bush y Hilarie Burton en One Tree Hill | Cordon Press

"Lo que puedo decir es que, esta vez, poder trabajar con un equipo de mujeres y abordar estas historias y estos personajes con una lente femenina ha sido algo que... ya sea para un reboot o una serie nueva o una película en esta fase de mi vida, un equipo de trabajo femenino es algo vital para mí", reconoce a People.

"[One Tree Hill] es el núcleo de cualquier cosa que haya hecho con éxito. Así que estoy emocionada de hacer equipo con gente a la que admiro, gente a la que quiero tanto", añade Hilarie.

También ha reflexionado sobre que las historias que quiere contar en esta fase de su vida "son muy diferentes de lo que eran hace 20 años", y esa perspectiva sin duda tomará un papel en el reboot.

"Desde luego eso afecta a cómo cuentas las historias", coincide.

La actriz de White Collar también confiesa que la noticia del reboot, cuando se supo en agosto, fue una filtración.

"Nos cogió por sorpresa. Pero lo mejor ha sido ver las reacciones positivas de los fans, y a todos nuestros amigos de la serie comentando en los posts y pudiendo mostrar su entusiasmo, porque obviamente queremos que Netflix le dé luz verde", cuenta esperanzada.