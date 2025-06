Ellen Pompeo, detenida por la seguridad del aeropuerto por un snack que hizo que llamasen a la unidad de explosivos

Ni ser una de las actrices más reconocidas de la televisión te salva de un mal rato en el control de seguridad. Ellen Pompeo, inconfundible estrella de Anatomía de Grey, ha contado que fue retenida recientemente por la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) en Estados Unidos cuando intentaba embarcar en un vuelo. ¿El motivo? Un snack ultra moderno que, al parecer, generó más alarma de la esperada.

Así lo ha contado con humor y cierto desconcierto: "Tenía una bolsa de semillas de girasol, como semillas de girasol orgánicas de Erewhon, así que probablemente eran las semillas de girasol más caras que se pueden comprar", explica. "Me tuvieron literalmente retenida durante una hora, y llamaron al escuadrón antibombas".

El hecho de que unas simples pipas, por más exclusivas que fueran (del exclusivo supermercado de Erewhon en L.A.), provocaran tal despliegue, dejó a la actriz completamente descolocada.

"Y yo pensaba: '¿qué está pasando? ¿Esto es una broma?'", cuenta en Travel + Leisure. "Dijeron que lo más probable era que hubiese algún tipo de químico en el envoltorio de estas semillas de girasol súper caras, sofisticadas, orgánicas y limpias. ¡Mi proteína para el avión!".

A pesar de ofrecerse a tirar la bolsa sin abrir, las autoridades insistieron en que tenía que quedarse allí hasta que terminaran de analizarla. El susto, además, casi le cuesta perder el vuelo.

"Casi pierdo el avión", relata la actriz. "Fue de verdad algo que nadie se creería jamás. Estaba mandando mensajes a mi publicista diciendo: 'Puede que no me suba a este avión, y no vas a adivinar por qué'".

Una historia que demuestra que, a veces, la vida supera a la ficción… y que en un aeropuerto, ni las celebrities ni los snacks orgánicos están a salvo del protocolo de seguridad.