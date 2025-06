La absurda razón por la que un post de Joe Alwyn se ha hecho viral tras conseguir Taylor Swift comprar sus masters

Tras años de lucha Taylor Swift anunciaba hace unos días que ha conseguido comprar de vuelta los masters de sus primeros discos, y ahora es por fin la propietaria de todo su catálogo de música.

Esta noticia supone un antes y después para la megaestrella (y para la industria musical) y se ha comentado hasta la saciedad por sus fans, los medios y compañeros de profesión.

Los swifties han hecho de las suyas y el hecho de poder escuchar los discos originales de su discografía "sin culpa" ha supuesto un boom en escuchas que ha batido récords, pese a ser álbumes antiguos.

Pero no es todo lo que han hecho, pues las teorías sobre por qué no ha sido capaz de regrabar Reputation tampoco se han hecho esperar, lo que ha vuelto a poner en el punto de mira a su ex Joe Alwyn.

A su vez un post de este se ha hecho viral debido a la teoría de un TikTok intentando atisbar un sutil apoyo del actor a su ex. Cosa un tanto difícil de creer dado que hablamos de un post de marzo...

El caso es que Taylor, en su carta donde daba la noticia, se mostraba muy agradecida a Shamrock Capital por haberle dado la posibilidad de conseguir esto de forma "honesta", hasta el punto de comentar que puede que su primer tatuaje "sea un enorme trébol en la frente" (shamrock significa trébol).

¿Y qué tiene que ver todo esto con Joe Alwyn? Pues que al parecer el muchacho, en un dump que publicó el 12 de marzo, incluía la foto de un plato con un trébol de cuatro hojas.

Y la loca teoría sugiere que Taylor ya estaba entonces negociando con Shamrock y Alwyn ya lo sabía, y fue su forma de apoyar sutilmente a Swift porque sabe lo importante que es para ella. Ya las conclusiones que queráis sacar, vuestras son.