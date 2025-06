Blake Lively sorprende retirando parte de sus acusaciones contra Justin Baldoni sobre daño emocional

El enfrentamiento legal entre Blake Lively y Justin Baldoni parece no tener fin. Esta semana, la actriz ha decidido retirar dos de las acusaciones más delicadas del caso, lo que ha generado nuevas reacciones por parte del equipo legal contrario.

Según documentos presentados ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el martes 2 de junio, Lively ha solicitado dejar sin efecto sus alegaciones por "daño emocional intencionado" y "daño emocional por negligencia". Esta maniobra legal ha sido interpretada como un intento por evitar entregar información médica y psicológica que su defensa habría tenido que revelar si seguían adelante esos cargos.

La defensa de Baldoni, liderada por el abogado Kevin Fritz, presentó una carta al juez Lewis J. Liman solicitando una orden para que Lively firmara una autorización HIPAA y así revelar información sobre sus tratamientos médicos y terapéuticos. No obstante, según el documento, Lively optó por retirar esas acusaciones "en lugar de cumplir con la solicitud".

Blake Lively y Justin Baldoni | Cordon Press

La defensa del actor argumenta que esta decisión le permite a la actriz "negarse a divulgar la información y los documentos necesarios para refutar que haya sufrido algún tipo de daño emocional", y advierten que con ello busca "mantener el derecho a volver a presentar sus [alegaciones por daño emocional] en un momento indeterminado en este u otro tribunal una vez finalizado el periodo de descubrimiento de pruebas... La señora Lively no puede tenerlo todo", alegan.

Por su parte, los abogados de la actriz, Esra Hudson y Mike Gottlieb, han respondido en un comunicado difundido por People, afirmando que la maniobra está siendo malinterpretada: "Una vez más, esto es una parte rutinaria del proceso judicial que se está utilizando como una maniobra de prensa. Nosotros estamos haciendo lo que hacen los abogados litigantes: preparar nuestro caso para el juicio, afinándolo y enfocándolo; ellos están haciendo lo que hacen: buscar desesperadamente otra ronda de cobertura sensacionalista".

Pese a la retirada parcial, la actriz de Gossip Girl no renuncia a las demás acusaciones. Según sus representantes, "continúa alegando daño emocional, como parte de numerosas otras reclamaciones en su demanda, tales como acoso sexual y represalias, además de importantes indemnizaciones compensatorias por todas sus reclamaciones".

En su denuncia original, Lively relató que el comportamiento de Baldoni durante y después del rodaje de It Ends with Us tuvo un profundo efecto en su bienestar, afirmando que "el impacto emocional ha sido extremo, no solo afectándola a ella, sino a su familia, incluido su marido y sus cuatro hijos".

El juicio entre ambas partes está previsto para el 2026, y cada paso que dan sus equipos legales mantiene en vilo a la opinión pública.