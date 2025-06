Muere a los 16 años el hijo de Whitney Purvis, de Embarazada a los 16: "La vida es muy cruel"

La influencer Whitney Purvis, quien se dio a conocer en el reality de Embarazada a los 16, ha informado que suhijo mayor, Weston, ha muerto.

Lo ha hecho a través de un comunicado que ha publicado en su cuenta de Facebook donde escribe desolada:

"Esto es tan difícil de escribir. Mi hermoso hijo, Weston ha fallecido. Solo tenía 16 años. La vida es tan cruel e injusta. Simplemente no entiendo. Oh, mi bebé se ha ido y no sé qué hacer conmigo misma. Él era tan perfecto.

Esta es realmente mi peor pesadilla hecha realidad. ¿Cómo sigues en la vida después de perder a un hijo? No me lo creo, esto no puede estar pasando. No quiero que sea real. Haría cualquier cosa solo para retenerlo. Las palabras no pueden describir el dolor que estoy sintiendo.

Te quiero mucho, Weston Owen Gosa. Dios, te amo tanto. Tú eres mi corazón. Estaba tan orgullosa del joven en el que te estabas convirtiendo. No puedo seguir sin ti.

Descansa en paz, mi ángel. Te has ido demasiado pronto. 2 de abril de 2009 - 2 de junio de 2025".

Además, la madrastra de Weston, actual mujer del padre del joven, también ha publicado otro mensaje en la red social donde da más datos sobre lo sucedido:

"Es muy difícil escribir esto pero esta mañana el pequeño Weston falleció. No sabemos la causa, le harán una autopsia pronto pero todo lo que sabemos es que nos levantamos esta mañana alrededor de las 7 am y tratamos de despertarlo, no estaba respirando, intentamos reanimar y llamamos a una ambulancia. Los paramédicos también lo intentaron y lo llevaron al hospital en el condado de Gordon donde fue declarado muerto. Tenía varios problemas de salud, así como diabetes.

Tenemos el corazón roto y estamos en shock. Fue tan inesperado. Perder a un hijo es la cosa más dolorosa que he experimentado y espero no volver a experimentarla nunca más.

Fue el hijo más increíble que podría haber pedido. Era brillante, inteligente, divertido y tenía mucho potencial en la vida. No parece real. Por favor, mantengan a nuestra familia y a Whitney en sus pensamientos y oraciones mientras lloramos la increíble vida tan brillante que fue nuestro hijo. Gracias. Gracias".