Dominic Fike interpreta a Elliot en 'Euphoria', un personaje marginal que se hace amigo de Rue y Jules. Pero más allá de ello tiene una exitosa carrera como cantante, de la que hizo gala en la segunda temporada. Además, tiene una relación sentimental con otra de las principales estrellas de la serie, Hunter Schafer.

Pero no ha sido su papel en la serie ni su música lo que le ha convertido en noticia estos días. El actor y músico ha protagonizado un extraño momento durante uno de sus conciertos, en la Universidad Northwestern de Illinois. Allí detenía su actuación unos segundos para hablar de una de las personas más mediáticas últimamente, Amber Heard, en boca de todos por su juicio con Johnny Depp.

Dominic Fike confesaba ante su audiencia que tiene visiones de la actriz de 'Aquaman' en las que esta le pega, lo cual le resulta atractivo al actor: "Voy a ser sincero con vosotros. A mí Amber Heard me pone". Puedes escuchar sus polémicas palabras en este vídeo que se ha viralizado en Twitter.

"Ya lo sé, sé que no es una opinión popular, y ya sé que no se habla de ella por esto ahora", añadía Fike al ver la reacción de su público. Después ha contado qué es lo que le hace pensar tanto en Amber Heard: "Pero yo tengo estas visiones en la que ella me está pegando, y a mí eso me pone". Acto seguido ha continuado con su actuación, entre risas y abucheos de los presentes.

Aunque Dominic Fike la haya mencionado por sus fantasías sexuales, Amber Heard sigue siendo noticia por el juicio que mantiene con Johnny Depp y últimamente se ha puesto en entredicho por qué se redujo su participación en la secuela de 'Aquaman', y también ha revelado que ha recibido amenazas de todo tipo contra ella y su bebé durante la batalla legal.

